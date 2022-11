Esplosioni in Polonia provocano due morti al confine con l’Ucraina

Due esplosioni sul territorio della Polonia hanno provocato la morte di due persone. È successo oggi, martedì 15 novembre a Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina.

Un episodio preoccupante poiché le prime informazioni circolate attribuiscono le esplosioni a due missili russi che sarebbero caduti, dunque, sul suolo di un paese Nato. Cosa sia realmente successo è ancora al vaglio delle autorità polacche e della comunità internazionale, a partire naturalmente dai paesi dell’alleanza atlantica. Sarebbe la prima volta che missili russi cadono su territorio Nato.

“Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa”. Lo annuncia su Twitter Piotr Müller il portavoce di Morawiecki.

“Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in Polonia. Al momento non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa.

“Le mie fonti nei servizi affermano che ciò che ha colpito Przewodow sono molto probabilmente i resti di un missile abbattuto dalle forze armate ucraine”, scrive su Mariusz Gierszewski di Radio Zet, l’emittente che per prima ha dato la notizia dei missili caduti in territorio polacco.