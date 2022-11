Giuseppe Civati a Varese per presentare il libro “Un po’ di possibile (altrimenti soffoco)”

Varese Possibile ospiterà la presentazione del libro “Un po’ di possibile (altrimenti soffoco)” con Giuseppe Civati, autore, editore, già deputato e segretario di Possibile.

Cos’è il possibile? Come possiamo combattere le disuguaglianze per offrire a tutti una seconda possibilità rispetto alle condizioni di partenza? Perché è importante credere nel possibile proprio ora che la politica viene ritenuta inutile da molti? Sono queste le domande a cui la comunità di Possibile cercherà di dare risposta insieme al suo fondatore, Giuseppe Civati, che leggerà dei passaggi dal testo e risponderà alle domande del pubblico.

«Non ci sono alternative, le ideologie non esistono più. A furia di sentircelo ripetere, abbiamo accettato l’idea di una politica che si è fatta gestione del presente e del potere. Una politica incapace di immaginare nuove possibilità che, da destra a sinistra, ha trovato molto più comodo mitizzare il passato, guardare e mirare alla conservazione – di se stessa e della sua classe dirigente. Il possibile, invece, rinnova un patto con l’immaginazione politica, balza fuori dalla realtà per osservarla come una delle cose possibili, appunto, ma non l’unica e di certo non immutabile.»

Appuntamento venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 21:00 in Sala Montanari, in Via dei Bersaglieri 1 a Varese.