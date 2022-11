Inizia il lavoro del nuovo Consiglio dei Bambini di Malnate

Lunedì 14 novembre, nell’Aula Magna “Falcone-Borsellino” di Malnate, si è svolta la Cerimonia d’Investitura dei nuovi Consiglieri del Consiglio dei Bambini.

A sostegno dei bambini, in un momento così importante, erano presenti i genitori, le maestre e le autorità malnatesi, con il sindaco Irene Bellifemine e l’Assessore Nadia Cannito.

La Cerimonia è stata colma di momenti di gioia, agitazione ma soprattutto consapevolezza del ruolo importante che i bambini andranno a ricoprire.

I Consiglieri, infatti, attraverso questo progetto, hanno la possibilità di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva: possono esprimere le loro idee e proposte per migliorare la vita e il benessere dell’ambiente in cui vivono; sono ascoltati dagli adulti e coinvolti nei processi decisionali che li riguardano.

Il presupposto è che i bambini e le bambine, siano cittadini attivi da ascoltare per far emergere la loro idea di “città a misura di bambino” per apportare cambiamenti dove vivono, migliorando la vita di tutti. Una città a misura di Bambino è una città a misura di tutti.