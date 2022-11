La Openjobmetis non si vuole fermare: sulla sua strada c’è Verona

La Openjobmetis soffre di vertigini? Lo sapremo domenica sera, sul tardi, quando al palasport di Verona risuonerà la sirena finale dell’ottavo turno che mette di fronte nel posticipo delle 20 la neopromossa Tezenis ai biancorossi di Matt Brase. Varese si presenta all’ombra dell’Arena con credenziali notevoli: quattro vittorie nelle ultime quattro partite e il terzo posto in classifica alle spalle solo di Virtus e Milano.

Una situazione da stropicciarsi gli occhi che, tuttavia, può essere ancora migliorata a partire proprio dal match con Verona. I gialloblu allenati dall’esperto Alessandro Ramagli hanno vissuto un ritorno in A piuttosto burrascoso a causa del deplorevole addio dell’americano Wayne Selden, eroe della prima giornata (vittoria su Brindisi) e poi fuggiasco senza reali giustificazioni. La perdita del giocatore di maggior talento ha stravolto i primi mesi della Tezenis che però si è riorganizzata ingaggiando prima l’esperto Jamarr Sanders e in questa settimana aggiungendo Giordano Bortolani. Giovane tiratore italiano di proprietà di Milano, già visto a Legnano, che ha lasciato la Spagna per tornare in Serie A. Vedremo quale sarà il suo impatto: Brown e Woldetensae (ma pure Librizzi) sono avvisati.

RINCORSA A TORINO

Con il girone di andata è al giro di boa, Varese può realisticamente pensare a centrare un obiettivo non così scontato, la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia che manca dall’edizione 2019 a Firenze. Il torneo quest’anno si disputa a Torino e con 10 punti in carniere la Openjobmetis è sulla strada buona a patto di sfruttare ogni occasione per incrementare la classifica. Sulla carta bastano tre successi ai biancorossi che però non avranno un calendario facile tra dicembre e gennaio con anche le sfide a Virtus (4 dicembre) e Milano (in trasferta a Santo Stefano). La guardia deve restare alta: Varese ha vinto tanto ma ha sempre avuto bisogno di tutti i 40′ per regolare gli avversari: ha saputo essere superiore in tante occasioni, ma sempre per un’inezia e quindi Ferrero e soci devono tenere il piede sull’acceleratore in ogni occasione. Verona compresa.

WOLDETENSAE: “SIAMO PRONTI”

«Stiamo attraversando un periodo positivo e ciò ci rende felici e ottimisti – dice alla vigilia Tomas Woldetensae – Ci sentiamo pronti ad affrontare ogni tipo di squadra e Verona non è da meno. Dobbiamo affrontarla con la stessa grinta che abbiamo messo nelle gare precedenti giocando la nostra pallacanestro fatta di velocità, attenzione difensiva e rapide transizioni offensive; ci dobbiamo concentrare esclusivamente su di noi per riuscire ad avere la meglio. In questo avvio siamo andati oltre le aspettative e ne siamo fieri anche perché riuscire ad andare controcorrente è sempre stimolante».

Henry Williams in maglia Glaxo (da FB)

RICORDIAMOCI DI…

Fine gennaio 1993, la Cagiva di Joe Isaac sta provando a risalire in Serie A1 (non ci riuscirà) e pensa ancora di poter fare risultato sul campo della Glaxo Verona dove, per inciso, giocano l’ex Caneva e i giovani Bonora e Frosini. Pochi giorni prima della partita però, nei pressi dell’Arena sbarca un nuovo americano, tale Henry Williams. Un folletto che si rivelerà imprendibile per i biancorossi costretti a cedere di pochi punti, 72-67: lo sconosciuto straniero di Verona ne mise 21 con percentuali clamorose. Non fu un fuoco di paglia: Hi Fly restò a lungo in Italia, vinse parecchio con Treviso ma Varese si prese una rivincita sei anni dopo, quando i Roosters impallinarono la Benetton in finale-scudetto. Nonostante un sempre ottimo Williams, stoppato però da Pozzecco nel finale di Gara-1 a Masnago. Ci piace ricordarlo perché quel gran campione non c’è più, morto a soli 48 anni per gravi disfunzioni renali che lo colpirono negli ultimi anni. Il ricordo, però, è ancora indelebile per tutti gli appassionati.

