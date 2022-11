L’Itet Daverio Casula di Varese vince l’edizione 2022 di BlogLab

Sono stati più di un centinaio i giovani studenti che hanno preso parte a Bloglab 2022, il laboratorio di giornalismo promosso all’interno del Festival Glocal di Varese in collaborazione con Hagam e il Consiglio regionale della Lombardia.

Galleria fotografica I vincitori di BlogLab e dei premi Glocal dell’edizione 2022 4 di 5

Divisi in 26 mini-redazione, gli studenti hanno potuto toccare con mano ciò che compete ad un giornalista, sfidandosi a colpa di notizie da trovare, di foto da scattare e di video da produrre.

Il tema di questa edizione si rifaceva a “la libertà è partecipazione” e in particolare alla sfera politica e al coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa. Tra i diversi creativi e originali lavori ad emergere e conquistare il podio è stato quello della squadra Itetnews dell’ITET ‘Daverio-Casula-Nervi’ di Varese che, grazie al supporto di piccole pillole video e un sondaggio è riuscita a regalare un quadro chiaro di quello che è il pensiero dei loro coetanei e della loro generazione.

«Facendo le giornaliste – si legge alla fine del loro long form- ci mobiliteremo in prima persona per proporre agli studenti un incontro con il Consiglio Regionale, come avvenuto durante Bloglab, per ridurre la distanza tra la nostra realtà scolastica, che può in piccolo rappresentare la società, e le istituzioni».

Sabato mattina i ragazzi hanno infatti potuto confrontarsi con Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio regionale, su diverse tematiche a loro care. Prima tra tutte, appunto, quella di trovare un modo per mettere in dialogo giovani e istituzioni.

Anche quest’anno il canale Instagram di Yaaas, insieme a quello del Festival, è stato utilizzato come piattaforma di rilancio per i post delle squadre in gioco.

Questa la classifica generale di BLOGLAB



Secondo posto: Spotlight del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate

Terzo posto: Le solite quattro del Liceo Classico Cairoli di Varese

Quarto posto: Galileo dell’Isis di Gavirate

Quinto posto: Le fantastiche quattro del Liceo Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio

Menzione creatività: Il Club delle Seshat del Liceo Sereni di Luino

Menzione video: Fuori dalle righe del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate

Per visionare tutti i lavori: https://bloglab.festivalglocal.it/

I PREMI DI GLOCAL

A vincere il Premio Angelo Agostini è stato il giornalista e videomaker Marco Gritti che ha realizzato un reportage sul paese Ribordone, in provincia di Torino. Secondo l’Istat, questo paese nel 2021 ha avuto l’età media più alta di tutta Europa. «Sono stato lì per provare a raccontare la realtà di questi paese. Ho scelto di trattare due temi, l’invecchiamento della popolazione e le difficoltà delle aree montane, spesso abbandonate e che soffrono il fenomeno dello spopolamento» – ha spiegato Gritti.

Il Premio Data Journalism è andato invece a Daniele Ghisletti, co-founder di Dalk Data Talk, digital studio specializzato nel content marketing. Il loro pezzo pubblicato da Lab24, il visual lab del Sole24Ore, si intitolava “Più

alberi per salvare il clima delle città”.

«L’idea era quella di andare a spiegare il riscaldamento globale, in particolare quello delle città, combinando dati e design»- ha detto Ghisletti. «Abbiamo utilizzato dei open data del comune di Milano, Roma, Bologna e di tutte quelle città che avevano un’ampia banca di dati e li abbiamo utilizzati per capire quanti alberi vengono piantati, come, dove e perché».