Metacade è in cima alla lista delle migliori criptovalute da comprare a dicembre 2022

Il settore delle criptovalute ha attraversato un periodo difficile negli ultimi mesi. Molti token hanno perso quasi il 90% del loro valore da quando hanno toccato i massimi storici alla fine del 2021. D’altra parte, questo significa che il prezzo di alcuni token non è mai stato così basso.

Questo rende il momento potenzialmente perfetto per reinvestire in criptovalute. Per aiutarti a farlo, abbiamo realizzato l’articolo che segue sulle migliori criptovalute da comprare a dicembre 2022.

Continua a leggere la nostra lista delle migliori criptovalute da comprare in questo momento e le spiegazioni sul perché potrebbero salire alle stelle.

1. Metacade (MCADE) – Spazio Sociale per il Gaming Web3

Metacade è il primo community hub di gaming Web3. Invece di concentrarsi su un singolo titolo, la piattaforma è una grande sala giochi. È anche il luogo in cui i giocatori e i membri della community da ogni parte del mondo possono riunirsi per provare le migliori novità sul crypto gaming.

Ciò che distingue Metacade da altre realtà nel settore del gaming è il fatto che ospiterà una serie di progetti GameFi diversi in un unico luogo. In questo modo, ogni giocatore troverà qualcosa con cui divertirsi su Metacade, indipendentemente dai suoi interessi o dal suo livello di abilità.

Se si guarda a questo aspetto dal punto di vista degli investimenti, piuttosto che riversare i fondi in un singolo progetto o gioco che potrebbe essere un successo o un fallimento, Metacade ha il vantaggio di essere un ‘hub che ospita più progetti diversificando così il rischio. È possibile immaginarlo investimento in Disney+ o Netflix, piuttosto che su un singolo film.

Il token MCADE di Metacade è destinato a fungere da carburante per questa economia emergente. I giocatori potranno infatti utilizzarlo per partecipare alle attività dell’ecosistema di Metacade come tornei, estrazioni a premi, acquisto di merchandise e molto altro. I possessori di MCADE avranno la possibilità di mettere in staking i loro token per sostenere la community ed essere ricompensati per il loro impegno all’interno di Metacade. Quindi, una volta che Metacade inizierà a prendere piede, è probabile che i primi acquirenti di MCADE ottengano dei guadagni notevoli.

Inoltre, Metacade si presenta come un luogo di ritrovo dove la sua community può connettersi e collaborare. Nell’ambito della sua tabella di marcia per il “Work2Earn”, Metacade offrirà Metagrant agli sviluppatori di giochi come fonte di finanziamento per la creazione dei migliori titoli per la piattaforma. Inoltre, saranno pubblicati annunci di lavoro all’interno della community prima di condividere queste opportunità nel più ampio universo del Web3.

Quando si mettono insieme tutti gli elementi di Metacade, è chiaro che si tratta di uno dei progetti emergenti più ambiziosi del settore. È proprio per questo che l’abbiamo classificata come il cripto token numero 1 da comprare a dicembre 2022.

2. GMX – Trading Decentralizzato Perpetuo

GMX è un exchange decentralizzato perpetuo che consente agli investitori in criptovalute di negoziare le valute più popolari con una leva massima di 30x senza dover soddisfare alcun requisito KYC. La sua valuta nativa è un’altra delle migliori criptovalute da acquistare quest’anno per diversi motivi.

In primo luogo, GMX ha un utilizzo tra i più alti di qualsiasi altro exchange decentralizzato, con oltre 70 miliardi di dollari di volume totale di scambi e più di 130.000 utenti.

GMX è anche un’applicazione cross-network. È disponibile sia su Arbitrum (il più popolare progetto layer 2 emergente di Ethereum) che su Avalanche. Questo gli permette di avere un mercato totale indirizzabile più ampio rispetto alla maggior parte dei protocolli di trading.

Infine, gli utenti possono mettere in staking i loro token GMX e ottenere in cambio Avalanche o Ethereum, anziché altri token GMX. Quindi, se hai intenzione di mettere in staking uno di questi due token nel periodo di mercato ribassista, possedere GMX ti renderà più facile farlo.

3. Solana – Il Più Grande Layer 1 Non-Ethereum

Solana (SOL) si trova a un punto interessante del suo sviluppo. Potrebbe svilupparsi come la rete di contratti intelligenti non-EVM più popolare nel prossimo mercato rialzista oppure potrebbe perdere quote di mercato a favore di nuovi progetti. Noi scommettiamo più sul primo scenario per una serie di motivi.

Solana offre una velocità di transazione fulminea e possiede tutte le capacità tecnologiche di cui una piattaforma layer 1 di contratti intelligenti ha bisogno per scalare. Tuttavia, a differenza di Ethereum, che sta cercando di ampliarsi aggiungendo ulteriori layer, Solana può farlo già dal suo attuale scenario.

Questo crea una situazione in cui l’utilizzo di Solana dovrebbe diventare un’esperienza più fluida rispetto a Ethereum ed è uno dei motivi per cui potrebbe dominare il prossimo ciclo di mercato.

Solana ha anche i livelli di attività più alti di qualsiasi altra piattaforma di contratti intelligenti. Le persone si divertono già a usare la catena (soprattutto per gli NFT). Molte altre catene non-Ethereum devono fornire incentivi per far sì che le persone continuino a utilizzarle, ma questo non è il caso di Solana.

4. Polygon – Una Sidechain di Ethereum in Ascesa

Polygon (MATIC) è una side-chain di Ethereum che ha visto alcuni dei migliori sviluppi commerciali del settore. Si sta affermando come la catena di riferimento per i marchi che vogliono entrare nel mondo delle criptovalute. Ad esempio, Polygon ha sviluppato partnership con Disney, Reddit, Starbucks e Draftkings, oltre a molti altri.

Questo tipo di partnership dovrebbe contribuire a rendere Polygon uno dei leader per quanto riguarda l’adozione delle criptovalute. Se MATIC riuscisse a sfruttare le connessioni che ha creato per far crescere la sua base di utenti, potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo ciclo.

5. Magic – Gaming Hub di Arbitrum

Magic è la criptovaluta nativa dell’ecosistema Treasure. Potrebbe essere una delle migliori criptovalute da acquistare in futuro per diversi motivi.

Innanzitutto, Treasure si sta affermando come il mercato NFT di riferimento su Arbitrum. Arbitrum è il layer 2 di Ethereum che sta crescendo più rapidamente e potrebbe sicuramente diventare una delle principali star del prossimo ciclo di mercato. Inoltre, Treasure è ben posizionata per trarre vantaggio da tale fattore, il che dovrebbe aggiungere valore al token Magic.

Magic potrebbe emergere come una sorta di valuta ponte che collega un’ampia varietà di giochi P2E su Arbitrum. Vale la pena notare che, sebbene il potenziale di Magic sia molto elevato, la sua capitalizzazione di mercato è ancora relativamente bassa.

6. Arweave – Infrastruttura di Archiviazione per Cripto

Arweave è un altro progetto entusiasmante che potrebbe diventare una delle migliori criptovalute da acquistare in futuro. Si tratta di un token di infrastruttura per cripto che consente agli utenti di memorizzare i dati in modo permanente per la prima volta.

In passato, le aziende e le persone hanno dovuto affidarsi a fornitori centralizzati per archiviare i loro dati più importanti. In passato, questi fornitori potevano perdere o cancellare i dati da soli per errore, a causa di un attacco hacker o una cancellazione programmata.

Con Arweave, le persone non dovranno più preoccuparsi di eventi simili. I loro video, file, immagini e altri importanti tipi di dati esisteranno in modo permanente grazie all’uso innovativo della tecnologia blockchain.

7. Alien Worlds (TLM) – Scopri Pianeti e Costruisci con gli Amici

Alien Worlds è un’esperienza di GameFi multi-planetaria che si distingue come una delle più ambiziose in tutto il mondo cripto. I giocatori possono formare dei DAO, acquistare pianeti e guadagnare attirando visitatori su quei pianeti attraverso giochi, eventi e altro.

Il token TLM è la valuta nativa di questo ecosistema emergente. I giocatori possono guadagnare completando missioni, scambiando NFT e partecipando al più ampio ecosistema di Alien Worlds insieme ad altri giocatori.

Alien Worlds è disponibile anche su Ethereum, WAX e sulla Smart Chain di Binance. Questo rende più facile la fruizione da parte di un ampio gruppo di giocatori, il che potrebbe aiutarla a far crescere la sua base di utenti in modo significativo durante il prossimo ciclo di mercato.

8. Chiliz – Connettere le Cripto con i Principali Marchi del Mondo Reale

Chiliz è una blockchain di layer 1 che si occupa di mettere in contatto le icone dello sport e dell’intrattenimento con il loro pubblico in modi nuovi e gratificanti. È già utilizzato da alcuni dei marchi più importanti del mondo.

Ad esempio, l’AS Roma, la celebre squadra di calcio, ha creato un token per i tifosi dell’AS Roma attraverso Chiliz. I possessori di questo fan token ottengono premi esclusivi e l’accesso alla squadra e ai suoi giocatori.

Gli artisti possono utilizzare la tecnologia già pronta di Chiliz per connettersi con i loro fan in modi simili. Questo ha il potenziale per aprire nuovi flussi di guadagno per gli artisti e per consentire agli spettatori di connettersi più efficacemente con i loro musicisti preferiti.

Chiliz è emersa come leader indiscusso in un settore che potrebbe diventare enorme, dato che sempre più squadre, marchi e artisti vedono il valore che possono guadagnare dalla partecipazione a questo ecosistema.

9. Ethereum – Lo Standard dei Contratti Intelligenti

Come piattaforma di contratti intelligenti dominante, Ethereum è un progetto che non ha bisogno di presentazioni. ETH è ancora una delle migliori criptovalute da comprare? Noi pensiamo di sì.

Ethereum è di gran lunga la piattaforma leader di contratti intelligenti. Essa vanta il maggior numero di utenti, il maggior volume di transazioni ed è la criptovaluta più importante sulla scena degli NFT. Detto questo, c’è motivo di credere che la sua crescita sia ancora agli inizi.

Ethereum ha appena completato la fusione, che lo ha visto passare da un modello di consenso proof-of-work ad uno proof-of-stake. In questo modo è stato introdotto un meccanismo di burning che ha ridotto notevolmente l’emissione di ETH. In sostanza, questo significa che ci sarà una minore pressione di vendita a tenere l’asset al ribasso in futuro.

Inoltre, Ethereum sta iniziando ad ampliarsi con progetti di layer 2 come Optimism e Arbitrum. Questo permetterà alle persone di utilizzare Ethereum a prezzi più bassi e a velocità più elevate. Grazie a tutti questi cambiamenti, Ethereum potrebbe essere pronto a fare il prossimo passo nella sua evoluzione, diventando un buon asset da avere nel 2022.

10. DopeX – Asset Sintetici e Trading Decentralizzato

DopeX è un exchange di opzioni decentralizzato dedicato a concessori di opzioni, acquirenti di opzioni e fornitori di liquidità. Offre asset sintetici, liquidità costante e opportunità di rendimento costanti.

Il token DPX funziona in modo simile a GMX, che abbiamo presentato in precedenza nella nostra lista. Tuttavia, DopeX ha una capitalizzazione di mercato inferiore a quella di GMX, il che significa che potrebbe offrire un rendimento migliore sul tuo investimento in futuro.

11. Bitcoin – Deposito di Valore Decentralizzato

Infine, nessun elenco delle migliori criptovalute da comprare sarebbe completo senza Bitcoin. È stato un anno difficile per il principale cripto asset del settore. Ma, alla fine dei conti, Bitcoin manterrà il suo status e, per i prossimi anni, c’è molto da aspettarsi.

Ad esempio, lo scopo fondamentale di Bitcoin è quello di fornire un mezzo per immagazzinare ricchezza al di fuori del moderno ecosistema finanziario. Poiché la finanza tradizionale sta attraversando una delle fasi più difficili della storia moderna, Bitcoin potrebbe avere l’opportunità di prosperare.

Le valute legali si stanno inflazionando ad un ritmo sostenuto e le banche centrali stanno lottando per contenere l’inflazione senza minacciare un vero e proprio collasso finanziario. In definitiva, Bitcoin potrebbe emergere come il modo più sicuro e protetto di immagazzinare ricchezza in tutto il mondo se la situazione finanziaria in cui ci troviamo non risolverà presto i suoi problemi.

Inoltre, al momento in cui scriviamo questo articolo, Bitcoin è sceso di circa il 70% rispetto ai massimi storici. Per questo è un momento eccellente per iniziare ad acquistarlo.

Metacade Continua a Brillare

Dopo la recente flessione del mercato, si prevede che le criptovalute vedranno una grande rinascita in tempi relativamente brevi. Ciascuna delle criptovalute della nostra lista può essere una buona scelta di investimento per persone con obiettivi e idee diverse sulla direzione che sta prendendo il mondo delle cripto. Anche se possiamo aspettarci che tutte, prima o poi, intraprenderanno una fase di crescita, Metacade in particolare ha il futuro più brillante davanti a sé. Grazie alla sua ambiziosa portata, all’ampia diffusione e al margine di sviluppo, Metacade è quella dal potenziale maggiore. Per questo motivo è la nostra scelta migliore tra le criptovalute da acquistare.

