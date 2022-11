Una nuova tac per l’Ospedale di Luino

È ormai nella fase finale il collaudo della nuova TAC dell’Ospedale di Luino. Da alcune settimane, cioè da quando, a inizio ottobre, è stata installata, è utilizzata per la formazione del personale e, dalla prossima settimana, potrà entrare nel pieno dell’attività. Si tratta di un’apparecchiatura del valore di mezzo milione di euro, che consente una maggiore copertura per singola rotazione del tubo, che si traduce di fatto in una maggiore velocità di acquisizione delle immagini relative ai vari distretti corporei. È inoltre dotata dei più recenti algoritmi, così da ridurre al minimo la dose irradiata ai pazienti.

In attesa dell’avvio dell’attività della nuova TAC, al fine di garantire la continuità dell’esecuzione di esami TAC (Tomografia Computerizzata) per i pazienti interni e per quelli provenienti dal Pronto Soccorso, è stata noleggiata una TC mobile, posizionata nel parcheggio, subito a lato dell’ingresso principale dell’Ospedale.

Sono quasi 6 milioni i finanziamenti dedicati all’Ospedale di Luino: oltre ai 500mila per la nuova TAC, 5,3 milioni di euro sono destinati all’edilizia, compresi la nuova Casa di comunità interamente realizzata con materiale ecosostenibile, all’Ospedale di Comunità che sarà ospitato al quinto piano del Padiglione centrale.