Openjobmetis, trasferta ricca di trappole nella “tana” di Scafati

Togliamoci subito dalla testa la classifica che recita “Varese 6 punti, Scafati 2”. Sarebbe il peggior approccio possibile alla partita che la Openjobmetis disputerà nel pieno pomeriggio di domenica 6 ottobre (contesa alle ore 16, arbitri Martolini, Bettini e Capotorto) sul parquet della formazione campana.

Sono tante, infatti, le trappole che la squadra di Matt Brase incontrerà sul proprio cammino a partire per l’appunto dalla sede del match. Per la prima volta in stagione infatti, la Givova gioca nel “suo” PalaMangano: la promozione dalla A2 ha reso necessari alcuni interventi per ottenere l’omologazione che è stata concessa (per 3.500 persone) nei giorni scorsi. Nelle due gare interne precedenti la squadra ha giocato al PalaBarbuto di Napoli davanti a un numero ridotto di tifosi: a Scafati invece sarà bolgia e vale qui la pena ricordare che l’impianto è rimasto imbattuto per l’intera stagione scorsa.

E poi Varese dovrà fare i conti con una squadra che, sì, ha vinto una sola volta (contro Verona) ma che ha avuto un calendario duro (Venezia, Milano, Brescia e Trento: potenzialmente tutte avversarie da playoff) e che pare attrezzata per la lotta salvezza. L’innesto del veterano David Logan è significativo: l’ex sassarese è diventato subito il riferimento in attacco per la facilità di realizzazione e le percentuali dall’arco. Il pacchetto stranieri è fatto quasi per intero da giocatori con esperienza in LBA (dalla guardia Lamb al tuttofare Stone all’ex triestino Henry, che è in dubbio) e il reparto italiano sta reggendo l’urto con la massima categoria guidato dalla sorpresa Riccardo Rossato, arrivato in Serie A a 26 anni e autore di quasi 14 punti di media/partita in questa prima parte di stagione.

Insomma, dicevamo, sarà una partita da prendere con le pinze per un’Openjobmetis che va ancora in onda in forma ridotta, ovvero senza Justin Reyes. Come già detto a margine della partita con Treviso, il problema muscolare che ha colpito il nazionale portoricano è stato più serio del previsto: inutile rischiarlo questa volta considerando che domenica prossima il campionato sarà fermo per la Nazionale e l’ala avrà tempo di recuperare. Reyes intanto ha… firmato per la squadra dei “Granchi” – i Cangrejeros – di Santuce della Lega portoricana. Niente paura però, si tratta dei diritti sul giocatore che quindi disputerà quel campionato nell’estate 2023: tutto regolare.

«Dovremo essere pronti e concentrati fin dalla palla a due difendendo con aggressività e provando a controllare i rimbalzi» dice bene Matteo Librizzi nell’intervista diffusa dal club biancorosso alla vigilia. Sotto canestro Thompson e Pinkins sanno farsi valere e per la OJM questo sarà l’ennesimo aspetto da tenere d’occhio per provare a conquistare due punti in Campania. Messaggio per Owens e Caruso, e vedremo se la convocazione in Nazionale di quest’ultimo e di Woldetensae darà ulteriore “gas” ai due azzurri. L’esterno, in particolare, deve scrollarsi di dosso le troppe prove incolori e tornare al livello che ci si attende.

Galanda contro Wolkowyski: quattro anni prima si sfidarono nella finale Olimpica…

RICORDIAMOCI DI…

Di quell’ultimo confronto in A1 tra le due società, fine aprile del 2008. Una partita a Masnago tra due squadre ormai retrocesse che a Varese venne “pompata” con l’obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica. In caso di fallimenti altrui infatti, ci sarebbe stata una possibilità di essere ripescati. Ovviamente la Cimberio di quell’anno era formazione talmente allucinante che riuscì a perdere pure quel match 76-82 completando una stagione da museo degli orrori. In quel momento sembrò si dovesse ripartire da Ramagli, invece poi arrivò Pillastrini e centrò la promozione immediata. Perché quindi dovremmo ricordarci di quella partita? Beh: per evitare di rivivere momenti (e squadre) del genere.

DIRETTAVN

La partita di Scafati sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da venerdì e offerto da Confident. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.