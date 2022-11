Precipita dal settimo piano in centro a Gallarate

Un uomo è morto dopo essere precipitato dal settimo piano di un palazzo in pieno centro a Gallarate. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia e vigili del fuoco, per le prime indagini e per rimuovere il corpo, quando ci sarà il via libera (la foto è d’archivio).

L’episodio è avvenuto in piazzetta Ponti, appena ai margini del centro pedonale: l’uomo è caduto su una terrazza al piano sovrastante i portici, non accessibile direttamente.

Per questo è arrivata anche una squadra di vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine.

Secondo gli elementi raccolti dalla Polizia di Stato si tratterebbe di un gesto estremo.

_________________

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24: 199 284284

(Articolo aggiornato alle ore 12.15 di giovedì 10 novembre 2022)