Progetto Concittadino a Varese parla di guerra

Secondo appuntamento dell’iniziativa Conversazioni, promossa da Progetto Concittadino, per riportare al centro del dibattito pubblico una riflessione su ambiente e transizione ecologica, lavoro e problemi sociali, diritto alla salute.

Per discutere di guerra e di guerre nel tempo presente Progetto Concittadino organizza un incontro pubblico mercoledì 23 novembre 2022 alle 20.45 nel Salone “Claudio Macchi” di Coopuf (la sala del cineclub Filmstudio90), in via De Cristoforis 5, a Varese.

L’incontro è promosso nell’ambito dell’iniziativa Conversazioni che è al suo secondo appuntamento. Dopo un primo incontro sui temi della crisi climatica, crisi energetica e giusta transizione ecologica, questa volta si parlerà della guerra che, anche in Europa, non è un’emergenza ma continua ad essere uno scenario con il quale siamo perennemente chiamati a confrontarci. Lontane o vicine, nel tempo e nello spazio, gli effetti delle guerre hanno una ricaduta ed un impatto globali: sull’economia, sul clima, sui movimenti migratori, sugli equilibri geopolitici planetari. Tuttavia, solo quando le guerre si avvicinano, sfiorano le nostre vite e condizionano la nostra quotidianità ci accorgiamo del carico di dolore e sofferenza che sempre si portano dietro e degli effetti con i quali tutti ci troviamo a dover fare i conti.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

I numeri raccontano. Alcuni dati per orientarci, a cura di Progetto Concittadino

Ascoltare e approfondire. Parteciperanno e converseranno tra di loro e con il pubblico:

Mario Agostinelli, presidente dell’Associazione Laudato si’

Filippo Bianchetti, Centro di documentazione Abbasso la guerra

Celeste Grossi, Coordinatrice diritti umani, pace, disarmo, politiche internazionali di Arci Lombardia

Coordina Enzo R. Laforgia, Progetto Concittadino

Per concludere: Parole e visioni. Spunti e suggestioni da libri, film e altro ancora, a cura di Progetto Concittadino.