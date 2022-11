Una raccolta alimentare insieme alla Cri Valceresio

I volontari della Croce Rossa Italiana comitato della Valceresio saranno nei principali supermercati della zona per la raccolta alimentare Non vi è solo pane. Chiunque quel giorno passerà a fare la spesa, potrà donare cibo e altri prodotti di prima necessità, che saranno poi distribuiti alle persone che più ne hanno bisogno.

Si potranno donare: riso, latte, tonno, pasta, passata di pomodoro, legumi, zucchero, olio, carne in scatola, prodotti per l’igiene personale o per la pulizia di casa.

La raccolta alimentare sarà attiva nei supermercati Tigros di Arcisate, Besano, Cantello, Gaggiolo e Saltrio; e al Carrefour di Bisuschio.