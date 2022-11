Salta il fattore campo: Varese e Gallarate ko in casa

Campus ancora a quota zero in classifica, Esse Solar battuta in casa dove vinceva da tempo immemore: non un sabato positivo quello delle nostre squadre di basket impegnate in Serie B. Legnano riparte con un successo, Sangio battuta nel big match.

CAMPUS VARESE – HERONS MONTECATINI 66-78

Sesta partita e sesta sconfitta per il giovane Campus di Donati che non riesce a superare l’ostacolo Herons Montecatini. 66-78 per i toscani dell’ex Openjobmetis Nicola Natali (fermo a 5 punti), un punteggio maturato dopo l’intervallo e cioé da quando Varese ha smesso di fare canestro. Appena 21 punti nella ripresa, la miseria di 9 nell’ultimo quarto a vanificare una prova difensiva un po’ migliore delle precedenti.

Allegretti, 18 punti, è stato il top scorer (e il miglior rimbalzista con 13) ma nella seconda metà di gara è stato ben limitato dai difensori ospiti; bene Zhao, 17 con 7/9 dal campo mentre Blair ha chiuso in doppia-doppia (10+10) ma con troppi errori al tiro. Tra gli ospiti decisivo Lorenzetti con 20 punti. La classifica di Varese Basketball ora si fa preoccupante: il Campus è ultimo a quota zero insieme a Langhe Roero ma le terz’ultime sono già a 4 punti. Vero che quest’anno non c’è la retrocessione, ma anche muovere la classifica non sarebbe cosa brutta.

Varese: Zhao 17 (4-4, 3-5), Golino (0-1, 0-1), Tapparo 7 (2-2, 1-2), Caccia ne, Assui 4 (1-1, 0-1), Sorrentino 8 (3-5), Allegretti 18 (6-8, 1-3), Macchi (0-2 da 3), Blair 10 (5-11, 0-5), Bottelli (0-2), Veronesi 2 (0-1, 0-1), Trentini (0-2, 0-2). Ne: Caccia. All. Donati.

ESSE SOLAR GALLARATE – MAURELLI LIB. LIVORNO 63-77

Niente da fare per Gallarate che dopo l’ottima partenza è rimasta ferma a quota 6 in classifica. Troppo forte la Libertas Livorno, una delle favorite per la promozione: in via Sottocosta (bella l’accoglienza dedicata agli ospiti: il club labronico ha ufficialmente ringraziato quello del presidente Valentino) i toscani conducono fin dal primo quarto (11-19) e una volta in quota riescono a gestire i tentativi di rientro dei padroni di casa. Quattro in doppia cifra per Gallarate (Hidalgo 13 con 5 assist), 17+12 rimbalzi per l’ex azzurro Tommaso Fantoni.

«Abbiamo approcciato bene la partita, giocando una buona pallacanestro ma tirando molto male nel primo quarto nonostante soluzioni aperte – ammette coach Gambaro – Livorno gioca un bel basket e lo sapevamo ma noi abbiamo avuto percentuali troppo basse e a lungo andare abbiamo anche sofferto tanto a rimbalzo».

Gallarate: Hidalgo 13 (6-14, 0-1), De Bettin 2 (1-4, 0-3), Ielmini 2, Passerini 10 (3-4, 1-2), Antonelli 11 (5-10, 0-2), Clerici 2 (1-2, 0-3), Filippi 4 (2-9, 0-1), Bresolin (0-1), Gravaghi 11 (1-2, 3-4), Magnani (0-1), Calzavara 8 (1-1, 2-4).

CLASSIFICA (dopo 6 giornate): Vigevano, Pielle Livorno 12; Libertas Livorno 10; Omegna, Piombino, SANGIORGESE 8; LEGNANO, GALLARATE, Gema Montecatini 6; Oleggio, Casale, Pavia, Herons Montecatini, Borgomanero 4; VARESE, Langhe Roero 0

LEGNANESI – Torna al successo la 3G Electronics che si impone nettamente sulla Gema Montecatini per 87-61: 18 a testa per Sacchettini e Drocker e terzo successo stagionale per gli Knights.

Si ferma sul caldo campo di Vigevano l’ottimo momento della LTC, sconfitta di misura contro gli imbattuti lomellini (80-74). Per i Draghi 17 punti di Bertocco e 16 di Biancotto.