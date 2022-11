“Si gioca con i suoni” alla Cooperativa di Biumo e Belforte

L’Associazione Verba Manent APS, diretta da Marina De Juli, organizza domenica 13 novembre un laboratorio aperto a tutti, con l’obiettivo di creare attraverso la voce, il corpo e gli oggetti armonie musicali. Per partecipare non è richiesto avere specifiche abilità musicali o canore.

A presentare l’attività sarà Armando Illario, compositore e cantante e suonatore di pianoforte, clavicembalo, fisarmonica. È entrato in Conservatorio a vent’anni, deciso nonostante l’età, considerata nell’ambito musicale avanzata, a seguire le sue passioni. Scrive musica per sè stesso, per gli altri e per il teatro, “deciso ad aggiungere un tassello al mosaico di bellezza che ci circonda”. I generi che suona sono diversi, partono dalla musica classica e arrivano fino a quella etnica, passando per il jazz; ognuno di essi è un racconto, un tratto di strada che parla di lui, degli artisti che ha incontrato e delle emozioni provate. Dal 2000 con il gruppo “Canto Antico”, è impegnato in un’intensa attività di divulgazione della musica, delle danze e culture del Sud.

Al termine del workshop verrà offerto un aperitivo per un momento conviviale.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 347 8116559 o verbamanentprogetti@gmail.com