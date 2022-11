“Storie di Uomini e di Pietre” riprende il cammino dal Parco Spina Verde di Como

Dopo l’emozionante visita al Cimitero Monumentale e alla Corte dei Miracoli di Milano (visto il grande successo e la lunga lista d’attesa, probabilmente l’evento sarà riproposto l’anno prossimo), gli appuntamenti con “Storie di uomini e di Pietre” per i 20 anni della Valle del Lanza riparte dal territorio del Varesotto.

Domenica 4 dicembre, accompagnati da Andrea Burzì di History-Trek, si torna ad analizzare il rapporto uomo-pietra-territorio e come questi tre fattori si sono vincolati a vicenda nelle prime urbanizzazioni delle nostre aree, con un trekking giornaliero nel Parco Spina Verde di Como, testimone dello sviluppo di uno dei principali centri celtici della zona, che nel periodo di maggiore espansione si sviluppava per circa 150-180 ettari. Come a Tremona, anche qui si scoprirà come la pietra ha plasmato le abitudini insediative e quotidiane degli uomini nell’antichità, ma anche come gli uomini stessi siano stati in grado di sfruttarla per le loro necessità.

L’evento è gratuito, attualmente le prenotazioni sono al completo, ma potete inserirvi in lista d’attesa inviando una mail a gev@parcovallelanza.com

Vi invitiamo a prendere visione dei prossimi eventi di “Storie di pietre e di uomini” su Insubriparks | 5 parchi tutti per te (insubriparksturismo.eu), in quanto anche le iscrizioni agli ultimi eventi previsti per il 2022 stanno andando a completarsi e i posti scarseggiano.

Ritrovo a Prestino (CO), ore 9:30 – Rientro ore 16:00

Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito, acqua e pranzo al sacco.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.