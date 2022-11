TECH diventa l’università online ufficiale dell’NBA

La National Basketball Association (NBA) ha firmato un accordo strategico con TECH Università Tecnologica Digitale. Così, l’istituto di formazione, che ha conosciuto uno sviluppo esponenziale, si è posizionato come università ufficiale dell’NBA, offrendo un catalogo accademico esclusivo per chi vuole specializzarsi nel settore sportivo.

L’obiettivo di TECH Università Tecnologica Digitale, è quello di portare la formazione post-laurea al livello più alto della domanda, garantendo il 99% di inclusione lavorativa. In questo modo, ogni programma vede la partecipazione di giocatori e dirigenti della NBA che offriranno la loro esperienza sugli argomenti più rilevanti.

Il direttore generale della Lega in America Latina, Arnon de Mello, sostiene che questo accordo rafforza lo sviluppo integrale di studenti e professionisti. In particolare, gli studenti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza accademica unica, diventando veri e propri professionisti del settore sportivo.

TECH, l’università ufficiale della NBA, ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Recentemente, Forbes, la principale rivista di economia e finanza, ha evidenziato l’istituzione per la sua metodologia innovativa, definendola “la migliore università online del mondo”. In questo modo, la storia di successo del gruppo educativo unita al prestigio della Lega ha dato vita a un catalogo accademico che rompe gli schemi dell’istruzione online.

“I programmi TECH illustrano i diversi aspetti del business dello sport e forniscono una migliore comprensione dell’NBA e dell’industria sportiva in generale”. Arnon de Mello, direttore generale della NBA in America Latina.

Grazie a questo accordo, la più grande università digitale del mondo ha sviluppato una serie di programmi unici incentrati sulle aree più importanti del business e dell’industria sportiva, con le conoscenze pratiche necessarie per diventare esperti del settore. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera specializzarsi nel settore sportivo, con risorse educative di altissimo livello.

La metodologia TECH, una storia di successo internazionale

L’università online ufficiale della NBA si è distinta per la sua proiezione internazionale. Negli ultimi anni, si è posizionato come il più grande centro accademico online a livello globale, offrendo lauree in più di 10 lingue diverse, tra cui l’italiano. Grazie a questo sviluppo esponenziale, il Financial Times, giornale specializzato in notizie economiche e commerciali internazionali, ha inserito il gruppo educativo tra le 200 aziende a più rapida crescita in Europa.

Questa crescita è stata possibile grazie all’eccellenza della metodologia pedagogica dell’istituto. Il sistema di apprendimento utilizzato da TECH, noto come Relearning, si basa sulla reiterazione dei contenuti attraverso diversi formati. In questo modo, rompe con le tecniche di insegnamento tradizionali e pone lo studente al centro dell’equazione.

Secondo diverse ricerche scientifiche, la ripetizione è il modo migliore per imparare. Così, TECH offre da 8 a 16 ripetizioni di ogni concetto chiave all’interno dello stesso argomento, utilizzando tra l’altro testi, video interattivi, illustrazioni e mappe di conoscenza. Tutti sono progettati da insegnanti qualificati che concentrano il loro lavoro sulla combinazione di casi reali con la risoluzione di situazioni complesse attraverso la simulazione, lo studio di contesti applicati a ogni carriera professionale e l’apprendimento basato sulla ripetizione, attraverso audio, video, presentazioni, animazioni, immagini, ecc.

“Il metodo Relearning rompe con le tecniche di insegnamento tradizionali offrendo al discente i migliori contenuti in diversi formati. In questo modo, possono rivedere e ribadire i concetti chiave di ogni materia e imparare ad applicarli in un ambiente reale”.

Basato sul modello di competenze di Miller, TECH include numerosi casi simulati, esempi pratici e scenari reali in ogni programma. Questo assicura che lo studente non solo integri le conoscenze acquisite, ma sappia anche come applicarle nel proprio campo d’azione.

Questa metodologia ha acquisito un punteggio complessivo di 8.01, secondo i più alti standard internazionali. TECH è l’unica università digitale al mondo autorizzata a utilizzare il Relearning come substrato metodologico. È il miglior sistema di apprendimento online al mondo. Combina il massimo rigore pedagogico, i più alti standard accademici e le più recenti tecnologie educative.

Tutto questo ha permesso a TECH di posizionarsi come istituzione leader nel settore dell’istruzione superiore. Attualmente, l’istituzione è presente in più di 150 Paesi, con un’offerta di oltre 10.000 lauree e un corpo docente di oltre 6.000 professori, con l’obiettivo di offrire il catalogo accademico più completo, aggiornato e accessibile del mercato.