“Un mondo per noi”: il sabato di TEDx dedicato ai giovani

TEDx 2022 è concluso, ma ciò che resta alla città di Varese – oltre alle tante importanti storie dei protagonisti, nazionali e internazionali, che ieri, domenica 6 novembre, hanno partecipato alla conferenza TEDx a Ville Ponti – è sicuramente “Un mondo per noi”, il tema sviluppato durante la giornata di sabato 5, dove i ragazzi di TEDxYouth@Varese, 8 giovani menti brillanti provenienti da tutta Italia, studenti e studentesse della scuola secondaria superiore e dell’Università, hanno portato la loro idea di valore e innovazione sul palco: Serafina Pacillo, Health and Technology, Università di Bologna; Nicolò Zuliani, fondatore UNIDEA, Software Developer; Mattia Colantonio, Liceo Scienze Umane Daniele Crespi; Lucrezia Sperolini, Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Milano; Francesco Calvi, Storia, Università Ca’ Foscari di Venezia; Erica Corradi, Psicologia Sociale della Comunicazione, Università degli Studi dell’Insubria; Chiara Colombo, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Università Cattolica di Milano, Alessio Serreli, LIUC e Co-founder StudentLINK.

NON SOLO TALK: I LABORATORI DI TEDx

Nella location di Villa Andrea, dalle 10 alle 17, TEDx ha sviluppato 15 laboratori gratuiti di co-creazione, per affrontare temi innovativi e dedicati al futuro. Tecnologia, impatti sociali, sostenibilità, stampa 3D, per una giornata che ha insegnato ad ascoltare, imparare e mettere in pratica nuove conoscenze accompagnati da professionisti.

Hanno ospitato l’evento le sale dei due piani della villa, rinominate per l’occasione in “Sala del Futuro”, “Sala dell’Ispirazione”, “Sala delle Idee”, “Sala delle Visioni” e “Sala dell’Innovazione” .

Tra i tanti laboratori, quattro sono stati incontri a tema scientifico: “Time to code! Sphero robotics”, organizzato da CodEng Varese in collaborazione con Elmec, ha portato agli studenti delle scuole medie l’opportunità di sperimentare Swift Playground, un’app per rendere divertente imparare e sperimentare il coding. Insieme a un iPad e ai robot programmabili di Sphero, i giovani programmatori hanno potuto sperimentare una vasta gamma di sfide in tema di robotica e coding. “Come portare TED in classe e attivare gli studenti”, un workshop dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università per poter integrare i contenuti e i metodi di TED nella didattica. “Time to code! Develop your app”, laboratorio ideato da CodEng Varese in collaborazione con Elmec. Un incontro per sperimentare lo sviluppo di una propria App, scoprendo o rafforzando le proprie competenze di coding e di cultura digitale. “La scienza come non l’avevi mai vista!”, laboratorio composto da quattro postazioni di lavoro dove i ragazzi hanno potuto scoprire la scienza e riempirsi gli occhi di meraviglia con nuovi giochi e prove pratiche.

Tra le tante, interessanti, attività organizzate, spicca anche “Un’impresa da ragazze!”, un momento di approfondimento e confronto, promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, tenuto da Sandra Coecke, scienziata al Centro Comune di Ricerche di Ispra, con l’obbiettivo di far conoscere alle giovani donne le opportunità che offre loro uno studio approfondito e consapevole delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).