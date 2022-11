WindTre in down, segnalazioni anche dal Varesotto

Problemi con la rete WindTre in down nella mattina del 30 novembre 2022. Diverse le segnalazioni che arrivano da tutta Italia, compreso il Varesotto: si va dal blackout delle telefonate in entrambi i sensi, in entrate e in uscita, all’assenza di connessione Internet. Le segnalazioni arrivano anche dai social, dove molti utenti confermano di avere problemi di linea e nella navigazione.