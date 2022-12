Alla Galleria Boragno il libero “A Milano. Brera, corso Garibaldi, corso Como”

Presentazione del libro “A Milano. Brera, corso Garibaldi, corso Como“, a cura di Giulio Calegari, pubblicato da Edizioni della Sera. L’autore, già docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dirige il periodico “Archeologia africana”; in questo volume, introdotto da una prefazione di Giuseppe Baresi, va alla scoperta dei quartieri più tipici e genuini di Milano attraverso una serie di storie vere o immaginate, sentite o fantasticate da chi ha vissuto o è nato in questi luoghi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.