“In balera con Simon”, il libro di debutto della besozzese Eleonora Tredici

Fare di tutto per incontrare il proprio idolo, sognare di sposarlo o magari scoprire che non è poi così perfetto come lo immagini. Parte da questo escamotage il primo libro di Eleonora Tredici, 38 anni, di Besozzo, dal titolo “In balera con Simon, lo amo ma forse sposerò un altro”. (nella foto sopra di Mayda Mason).

Distribuito dalla casa editrice indipendente Dialoghi di Viterbo, al momento è possibile preordinarlo e ricevere una delle cento copie della prima tiratura. «Un libro nato durante il lockdown», racconta la scrittrice. «In quel periodo stavo leggendo il libro scritto da un cantautore e mi ha dato la spinta per scrivere il mio. Mi sono detta, perché no?!».

Già appassionata di scrittura, ghostwriter e interior design nella vita, la collaborazione con Radio Besozzo e Radio Village Network, Eleonora oggi presenta quindi un romanzo che prende spunto della realtà, per poi dare spazio alla fantasia, immaginando un viaggio alla ricerca del suo cantante preferito.

“È possibile mettere in discussione un amore “perfetto” a causa del proprio idolo? Per Elvira, la protagonista del romanzo, sì.”, si legge nella presentazione del libro. Seguono quindi una serie di avventure rocambolesche e divertenti in cui la protagonista farà di tutto per intervistare il suo cantante del cuore.

«Scrivere questo libro è stato come immergersi in un film, è stato totalizzante. Per realizzarlo sono stata aiutata dalla giornalista e editor Betta Andrioli e poi da Adriano Angelini Sut e con lui ho reso il romanzo concreto e definitivo», racconta.

Inoltre, svela Eleonora, la prefazione è di Clizia Gurrado, l’autrice del famosissimo romanzo “Sposerà Simon Le Bon” uscito oramai 38 anni fa. «Spero che questo libro possa diventare una piccola serie e ho già in mente una storia per il prossimo», continua Eleonora, proprio come successe con quel famoso best seller che fece sognare migliaia di adolescenti.