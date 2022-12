Buon Natale dal comitato territoriale di UISP Varese

NOTIZIARIO UISP del 21 dicembre 2022

PROVINCIALE – GLI AUGURI DI UISP

.

Uisp Varese manda un augurio di Buon Natale a tutti – sportivi e non – all’insegna della solidarietà, della pace, della non violenza e del rispetto del prossimo. «Con la speranza che questa festività aiuti chi è più fortunato a voltarsi verso coloro che soffrono, per poter essere di supporto e per poter rendere meno doloroso un momento che dovrebbe essere per tutti di festa – afferma Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese – Noi di Uisp siamo da sempre al fianco di tutti, nessuno escluso, e il nostro augurio vuole abbracciare tutti coloro che condividono i nostri stessi valori».

Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è un’associazione di promozione sportiva e sociale che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini. Fin dal 1948, anno della sua fondazione, Uisp ha affermato il valore sociale dello sport, i diritti, l’ambiente, la salute, la solidarietà. Lo sport per tutti è un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, l’educazione e le relazioni tra le persone, in tutte le età della vita. Il comitato territoriale di Uisp si trova in piazza De Salvo, nel quartiere delle Bustecche, a Varese.

BASKET – LA PENULTIMA DELL’ANNO

Lunedi 13 dicembre si sono disputate tre sfide, tutte dall’esito favorevole alla squadra di casa: l’Aqua Elite Pink Panthers supera 82-68 Alebbio, Travedona batte di 4 lunghezze Borgomanero per 65-61, nettissima vittoria casalinga per la Fulgor Nelson Somma a discapito dei No Look Gerenzano.

Altrettante partite sono state giocate martedì 14, con il big match fra Montello e Aurora Boosters vinto per 78-64 dai montelliani che volano nel secondo periodo, fase decisiva della gara. Ancora domina il segno 1, con Velate che batte in via Adriatico il San Giovanni Bosco Olgiate per 77-65. Varano batte Borsano per 77-70, cogliendo un brillante successo. Si gioca Wool Wa – Antoniana mercoledì 13: il referto rosa è conquistato dai varesini a bersaglio in volata per 71-70.

Nelle partite di giovedì trionfa Senna Comasco, il Mutombo vince a Varese sul Big Basketball Bobbiate per 87-78. Bene anche Origgio che in casa ha la meglio in modo netto ed indiscutibile su Quelli del Lago. Infine successo in scioltezza per i canturini del Master’s Hounds che regolano per 90-50 il Basket Venegono.

Nelle partite del venerdì, La Sezione vince a Varese su Bizzozero, fra Bst Tradate e Daverio referto rosa per i tradatesi. Infine: nel big match fra le imbattute Manigunda e Besozzo vincono i besozzesi di 10 per 70-60 che restano a punteggio pieno.

Nei match di sabato, netto successo casalingo per il Deportivo che supera quota 100 con gli altomilanesi dello Svo Thunder. Successo in volata per Irish Venegono corsaro ad Appiano Gentile sui locali del Fdg per 72-71. Il programma della settimana si chiude con la partita fra Busto Garolfo e Borgomanero, e sono i lombardi a espugnare la vittoria.

TUTELA DEI MINORI – Uisp contro la violenza nello sport

Hanno preso il via le azioni legate al progetto STePS, promosso da Save the Children, di cui Uisp è partner insieme al Csi. L’intervento lavorerà alla costruzione di un sistema di tutela e protezione dei minorenni nello sport, promuovendo la prevenzione e protezione dei bambini da qualsiasi forma di maltrattamento, violenza e abuso perpetrati in ambito sportivo. «L’Uisp è impegnata in questo ambito di lavoro già da tempo – racconta Loredana Barra, responsabile Politiche educative e inclusione Uisp e focal point nazionale del progetto -. Nel 2003 abbiamo formulato la Carta dei diritti dei bambini e bambine nello sport e nel 2012, grazie alla collaborazione con Save the Children, ci siamo dotati di una nostra policy. Dal 2017 inseriamo nei nostri percorsi formativi obbligatori il tema della policy, il codice di condotta e la prevenzione per applicare misure di protezione e di tutela per i minorenni. Ma purtroppo non basta, i giornali ce lo ricordano tutti i giorni: questo non è un tema su cui abbassare la guardia».