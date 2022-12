Eventi natalizi del fine settimana a Busto Arsizio

Tante le iniziative nel programma di #BAèNATALE per questo fine settimana. Sabato 3 dicembre prenderanno il via le iniziative dedicate ai più piccini: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in via Montebello i bambini potranno farsi fare delle caricature personalizzate a tema natalizio. L’iniziativa si svolgerà sotto ai portici, quindi anche in caso di pioggia!

La sera doppio appuntamento per quanto riguarda la #musica: alle ore 21:00 al Teatro Sociale è in programma il Concerto di Natale della Fanfara Bersaglieri “Tramonti – Crosta” di Lonate Pozzolo.

Sempre alle ore 21:00 al Teatro San Giovanni Bosco ci sarà il concerto di Natale del coro gospel Joyful Singers a cura di Junior Chamber International Chapter di Varese, in collaborazione con l’Associazione Lions Club Host di Busto Arsizio (a sostegno della campagna “A me gli occhi” per la prevenzione dell’ambliopia).

Ancora tanta musica domenica 4 dicembre: nel pomeriggio il Trio della Nuova Busto Musica proporrà i più noti brani di musica #gospel in piazza Garibaldi.

Ricordiamo che il mercatino di Natale e l’antica giostra a cavalli vi aspettano in piazza san Giovanni dalle 10.00 alle 19.00. Dalla piazza partirà anche il trenino per il tour tra le vie della città (orari: 10.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30).

Sia sabato che domenica dalle ore 9:30 alle ore 18:30 sarà possibile visitare il mercatino “So.Fare” – edizione di Natale, a cura dell’associazione Federcasalinghe nelle sale gemelle del Museo del tessile.

Il programma delle iniziative natalizie è coordinato dall’Amministrazione comunale ed è realizzato in collaborazione con Distretto Urbano del Commercio, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Ascom, Agesp Attività Strumentali, Paglini Renault e Banca Mediolanum.