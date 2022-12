Investimento nella notte a Ranco: coinvolti tre giovani di 19 anni

Investimento la notte scorsa a Ranco. È accaduto poco dopo la alla 1 in via Alberto. Fortunatamente le condizioni dei tre amici coinvolti, tutti di 19 anni, non sono gravi. Solo uno è stato portato in ospedale ad Angera per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate che devono ricostruire la dinamica dell’incidente.