La Uyba cerca il tris: a Busto Arsizio arriva Macerata

La Uyba Volley completerà la sua svolta? Domenica 4 dicembre (ore 17) alla e-work Arena di Busto Arsizio, le Farfalle padrone di casa ospiteranno le umbre della Cbf Balducci Hr Macerata, attualmente penultime in classifica con 5 punti, contro gli 8 delle biancorosse e desiderose quindi di tentare l’aggancio in classifica a Lloyd e compagne.

Dopo i recenti successi contro Pinerolo e Scandicci, la Uyba è alla ricerca della terza vittoria consecutiva e soprattutto di tre punti importanti per proseguire il suo percorso di risalita della classifica e di ritrovata fiducia nei propri mezzi. Nessun problema di formazione – finalmente – per coach Musso che potrà schierare il suo sestetto titolare composto da Lloyd in regia in diagonale con Montibeller, Olivotto e Zakchaiou al centro, Degradi e Omoruyi in attacco. Libero sarà Giorgia Zannoni che ha dimostrato contro la Savino Del Bene di essere pienamente ristabilita dopo l’infortunio.

La formazione di Macerata in settimana ha ingaggiato la palleggiatrice olandese Laura Dijkema che lo scorso anno arrivò a Busto per sostituire Poulter senza però, alla fine, essere tesserata per la mancanza di nulla osta dal suo precedente club russo. La forte regista orange però scenderà in campo solo a partire dal 6 dicembre. Il team diretto da coach Paniconi ha avuto un inizio stagione difficile ma può contare su un roster di tutto rispetto, con Malik che al momento ha realizzato il maggior numero di punti nelle prime 10 gare (ben 124), la capitana Fiesoli che nell’ultima gara ha messo a terra ben 21 palloni e Molinaro che a muro ha già dimostrato di avere grandi qualità. A loro in campo dovrebbero aggiungersi Ricci in regia, Cosi in attacco, Abbott in centro e Fiori libero.

A presentare il match sui canali biancorossi è Valeria Battista, che conferma la ritrovata tranquillità del gruppo: «Vogliamo continuare la nostra striscia positiva: le buone sensazioni viste contro Pinerolo sono state confermate domenica con Scandicci e in palestra iniziamo a respirare un clima più sereno. Stiamo lavorando per preparare la partita con Macerata che non va sottovalutata: ci troveremo di fronte una squadra in crescita ed affamata di punti. La vittoria di domenica con Bergamo deve essere un campanello d’allarme per noi, ma sono convinta che se saremo concentrate ed unite potremo ottenere ciò che vogliamo».

E-work Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L2). All. Musso.

Macerata: 1 Cosi, 3 Fiori (L), 4 Abbott, 5 Napodano (L), 7 Lipska, 8 Ricci, 9 Quarchioni, 11 Okenwa, 12 Molinaro, 13 Milanova, 14 Fiesoli, 15 Malik, 18 Poli. All. Paniconi.

Programma (10a giornata): Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara (sabato 3, ore 21.00); Volley Bergamo 1991 – Wash4green Pinerolo (domenica 4, ore 15.30); E-Work Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata; Reale Mutua Fenera Chieri – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Cuneo Granda S.Bernardo – Vero Volley Milano; Il Bisonte Firenze – Trasportipesanti Casalmaggiore; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci (Domenica 4, ore 20.00).

Classifica: Conegliano 32; Milano 21, Scandicci 20; Novara, Chieri 18; Bergamo, Firenze 14, Cuneo, Casalmaggiore 13; Vallefoglia 9; BUSTO ARSIZIO 8; Perugia 7; Macerata 5; Pinerolo 2.