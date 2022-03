Uyba, sfuma Dijkema: in regia ci sarà l’argentina Mayer

Con la data limite del 2 aprile ormai alle porte (l’ultimo giorno per effettuare tesseramenti prima dei playoff), la Uyba Volley Busto Arsizio ha dovuto rinunciare a mettere sotto contratto Laura Dijkema, la forte palleggiatrice olandese che da diversi giorni si allena agli ordini di Marco Musso.

Dijkema, che aveva disputato gran parte della stagione a San Pietroburgo, ha lasciato la Russia in seguito al conflitto in Ucraina (come molti altri sportivi professionisti sotto contratto con squadre della Federazione). Per essere tesserata con un altro club però, è necessario un nulla osta da parte della precedente formazione – il Leningradka in questo caso – che tarda ad arrivare. E la Unet E-Work priva di palleggiatrici di ruolo non può pensare di disputare i playoff senza almeno una giocatrice in regia.

Al posto dell’olandese quindi, la squadra del presidente Giuseppe Pirola ha virato su Victoria “Vicky” Mayer, giovanissima argentina già conosciuta a livello di Serie A1 per aver giocato a Chieri nella stagione passata. Vent’anni (è nata il 19 giugno 2001), originaria di Santa Fe, Mayer in questa annata agonistica ha vestito la maglia dello Stade Francais di Parigi Saint-Cloud. (foto FIVB)

In queste ore è quindi corsa contro il tempo, in casa Uyba, per completare l’iter burocratico e fornire a Musso una giocatrice utilizzabile sotto rete. Va infatti ricordato che dopo l’infortunio alla titolare Poulter e quello alla sua riserva, Monza, le Farfalle hanno dovuto schierare la schiacciatrice Lucia Bosetti nel ruolo. E anche l’albizzatese, nell’ultimo incontro perso al tie-break contro Casalmaggiore, ha accusato un dolore alla schiena venendo rimpiazzata per qualche tempo dalla baby Chiara Bressan (17 anni) in panchina come “secondo libero”.