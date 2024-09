È morto l’uomo di 68 anni rimasto intossicato in casa a Busto Arsizio, indagini sulle cause del rogo

Era solo in casa l’uomo di 68 anni con disabilità trovato privo di conoscenza giovedì mattina a Busto Arsizio: la notizia arrivata nel pomeriggio dall’ospedale informava che il residente in via San Michele ha perso la vita dopo l’arrivo in pronto soccorso; troppo gravi le conseguenze legate all’insufficienza respiratoria causata dal fumo acre inalato dall’uomo.

Il 68enne è stato trovato riverso sul pavimento della cucina mentre le squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco intervenivano con gli autorespiratori nell’appartamento al primo piano dello stabile d’epoca in zona centrale.

L’uomo a braccia è stato portato fuori con manovre di supporto respiratorio, affidato alle cure dei sanitari ma che non hanno sortito l’effetto sperato.

Le indagini sono affidate alla polizia di stato del commissariato cittadino che attende la relazione dei vigili del fuoco, anche se ad ora è esclusa responsabilità di terzi sull’accaduto, e pure ipotesi di gesti volontari.

La casa è stata posta sotto sequestro e dichiarata inagibile.