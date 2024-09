Incendio in un’abitazione a Busto Arsizio, grave un uomo intossicato dal fumo

Questa mattina, giovedì 19 settembre, intorno alle 5, si è verificato un principio di incendio in un’abitazione al primo piano in via San Michele 18, a Busto Arsizio.

Galleria fotografica Incendio in una palazzina di Busto Arsizio 3 di 3

Una persona con disabilità, è stata trovata sul pavimento della cucina, priva di sensi a causa del fumo inalato. Dopo essere stata rianimata, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Busto in codice rosso.

La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto per completare gli ultimi rilievi. I locali coinvolti risultano pesantemente danneggiati e verranno dichiarati inagibili.