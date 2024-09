Novara in lutto, rinviato il derby del Ticino con la Pro Patria

La decisione, dopo la tragica notizia della morte del direttore sportivo del Novara Christian Argurio, sembrava scontata, e nel giro di poche ore è stata confermata anche dalle rispettive società: il derby del Ticino tra Pro Patria e Novara, in programma venerdì 20 settembre allo “Speroni” è stato rimandato. La nuova data scelta dalle due società, in accordo con la Lega Pro, è quella di martedì 1 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 18.30.

Di comune accordo tra le società, e come ratificato da Comunicato di Lega Pro pubblicato in data odierna, Aurora Pro Patria 1919 comunica che la gara Pro Patria-Novara in programma Venerdì 20 Settembre 2024 alle ore 20.45 è stata posticipata al 1 Ottobre 2024 alle ore 18.30.

Tutti i titoli d’ingresso emessi resteranno validi per la data del recupero della gara.

Per coloro che abbiano effettuato richiesta di accredito e ricevuto la mail contenente il PDF con il titolo d’ingresso, tale titolo verrà annullato. Chiediamo quindi di farci pervenire nuovamente la richiesta di accredito alla mail addettostampa@aurorapropatria1919.it entro Sabato 28 Settembre ore 18.00.

Nei prossimi giorni comunicheremo modalità e tempistiche per il rimborso dei biglietti per coloro che non potessero assistere alla partita nel giorno 01/10/2024 e avessero già effettuato l’acquisto del biglietto.