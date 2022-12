L’ex Varese Petkovic in gol al mondiale contro il Brasile

Il primo quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Brasile e Croazia è stato deciso ai calci di rigore, dopo che la gara è terminata 1-1 dopo oltre 120 minuti di gioco.

A sbloccare la gara, nel finale del primo tempo supplementare, è stato il numero 10 e uomo più rappresentativo dei verdeoro: Neymar. Nel corso del secondo extra time il pareggio della Croazia è invece arrivato grazie alla rete di un ex calciatore del Varese: Bruno Petkovic. L’attaccante classe 1994, che ha vestito la maglia biancorossa nel 2014 con 1 gol in 8 presenze, ha trovato il gol con un sinistro sporco e deviato che ha superato Alisson per l’1-1.

Dagli undici metri pesano gli errori di Rodrygo e di Marquinhos per i brasiliani e così la Croazia vola in semifinale di finale. E a fare la differenza è proprio la rete di Petkovic.