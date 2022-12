Luino corsi: per le iscrizioni c’è tempo fino al 20 gennaio 2023

C’è tempo fino al 20 gennaio 2023 per le iscrizioni a Luino Corsi – edizione febbraio-maggio 2023. Le iscrizioni aprono oggi, 14 dicembre e la finestra per accedere ai diversi corsi offerti è di oltre un mese. ISCRIZIONE

L’iscrizione può essere effettuata solo online.

Per accedere, occorre essere muniti in alternativa: di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) e lettore di smart card.

L’iscrizione di intende perfezionata a seguito di ricezione di una mail contenente i dati dell’istanza online presentata.

Apposito avviso di pagamento PAGOPA verrà predisposto, al raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del corso, dal personale dell’Ufficio Cultura e inviato all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione.

Il pagamento può essere effettuato dal sito www.comune.luino.va.it alla voce PAGOPA oppure tramire home banking, servizi di pagamento online, in banca, in ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati, presso i punti di posta privata.

I CORSI

I corsi proposti sono:

– Inglese base e base avanzato, docente Jessica Arthur

– Inglese non solo base ed intermedio, docente Elliot Kaye

– Tedesco base, docente Laura Giovanelli

– Alimentazione e benessere naturale, docente Valentina Faverio

– Movimento muscolare e ballo sociale, docente Enza Pezzillo

– Difesa personale femminile e formazioni in diritti delle donne in collaborazione con l’Associazione GEA contro la violenza sulle donne, docente Furio Artoni

– Corso antiaggressione femminile – Metodo Impact, docente Virginio Laurini

– Gestire la rabbia, docente Veronica Sarno

– Progetto yoga con mamma e papà, docente Elisabetta Morisi

– Corso base di fotografia, docente Sonia Lamia

– Laboratorio di scrittura creativa e recitazione, docente Lucio Perrone

INFO

Per info chiamare il numero 0332 543 564/525 oppure scrivere mail a: cultura@comune.luino.va.it