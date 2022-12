Manovra di bilancio, il voto finale sarà il 29 dicembre

Stringono i tempi per il voto sulla manovra economica, che lunedì 27 dicembre è arrivata in senato per l’approvazione. Le opposizioni hanno occupato la commissione Bilancio, dopo le dure polemiche con la maggioranza sui tempi previsti per l’approvazione. Il voto finale è dunque slittato dal 28 dicembre alle ore 12 del 29 dicembre.

L’esame della manovra in aula inizierà il 28 dicembre alle 10, dopo la discussione il Governo porrà la fiducia. A partire dalle 9 di giovedì 29 dicembre ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale intorno alle 12.