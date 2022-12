Fiocchi di neve sul Varesotto

Dalle 9 del mattino di oggi, venerdì 9 dicembre, timidi fiocchi di neve misti ad acqua sono caduti in alcune zone della provincia di Varese. Neve più abbondante nella zona della Valganna e della Val Marchirolo. La Protezione Civile Lombarda ieri aveva lanciato una allerta neve per le prime ore del 9 dicembre che coinvolgeva tutte le zone della provincia di Varese: quelle delle Prealpi varesine, l’alta pianura varesina, la parte della Brianza in provincia di Varese. (foto d’archivio)

Ma le temperature non sono scese sotto lo zero questa notte e quindi ci siamo svegliai solo con un po’ di pioggia. Più tardi in mattinata ecco che la pioggia si è tramutata in neve. Secondo il meteo del Centro Geofisico Prealpino questa situazione perdurerà ancora per alcune ore, seguirà qualche schiarita e le temperature si alzeranno.

Sabato 10 dicembre invece sarà molto nuvoloso con a tratti qualche pioggia. In montagna fiocchi oltre 1400 metri.