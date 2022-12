Reperform mette all’asta due impianti caseari a Varese

Reperform, la piattaforma di proprietà della società italiana K-MYDA, specializzata nell’organizzazione, pubblicità e gestione di aste online per vendite giudiziarie e liquidazioni volontarie, mette all’asta due impianti caseari, provenienti da una società leasing.

La vendita online riguarderà: l’impianto automatico per la pastorizzazione del latte Priamo, anno 2019, PLC premontato, con relativo serbatoio da 8.000 litri e la riempitrice automatica per il latte Galdi, modello RG250UCS, ricondizionato nel 2018, con capacità produttiva sino a 5.600 cartoni/h.

Come e quando si svolgerà l’asta

L’asta è stata avviata il 16 novembre, terminerà il 16 dicembre 2022 e prevede due fasi: nella prima fase sarà possibile presentare un’Offerta per il singolo bene all’Asta.

Terminata la prima fase gli utenti accreditati avranno diritto di partecipare alla seconda fase, della durata di 2 giorni, che avverrà 4 ore dopo la chiusura della prima fase, e dove sarà possibile presentare un’offerta in blocco per tutti i beni all’Asta (tutti i Lotti). Per accreditarsi sarà necessario eseguire l’ispezione dei lotti e versare un deposito che sarà restituito in caso di non aggiudicazione.

Per ulteriori informazioni relativamente alle basi d’asta, importi dei depositi e accreditamento, cliccate qui.