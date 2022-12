Si avvicina la “Babbo Run” di Busto Arsizio

NOTIZIARIO UISP del 7 dicembre 2022

NAZIONALE – Sport e salute per tutte le età

.

Con il mese di dicembre prendono il via i nuovi tre progetti di promozione dell’attività sportiva finanziati da Sport e Salute Spa che vedono l’Uisp in campo a livello territoriale, regionale e nazionale. L’obiettivo comune è quello di rafforzare il sistema sportivo e contrastare la sedentarietà, promuovendo il benessere a tutte le età della vita.

“Chi gioca in prima base?” è il progetto, che durerà un anno e coinvolge 20 regioni con 117 Comitati Territoriali Uisp, rivolto a bambini, bambine e pre-adolescenti per offrire occasioni di pratica sportiva gratuita, finalizzata allo sviluppo delle abilità motorie di base, quali il nuoto, la corsa e le abilità funzionali della ginnastica.

Si rivolge a ragazzi e ragazze fino ai 18 anni, invece, “Un, due, tre, sport!”, progetto con valenza nazionale, promosso dall’Uisp e diretto a contrastare, prevenire e ridurre la sedentarietà, l’obesità, l’isolamento e il disagio psico-sociale. L’obiettivo principale del progetto è avvicinare alla pratica sportiva e all’attività fisica bambini e adolescenti attraverso un approccio ludico.

Il terzo progetto che prende il via è “MiGio.Act – Mi muovo, gioco, sono attivo”, che vede l’Uisp coinvolta al fianco di altri sette Enti di promozione sportiva (Acsi, Aics, Asi, Csen, Csi, Msp, Us Acli). Il progetto, che si concluderà ad agosto, ha valenza nazionale e si svolge in 20 Regioni. In questo caso il progetto sperimenterà iniziative di promozione dell’accesso all’attività fisica nei confronti di uomini e donne over 60, in un’ottica di salute, misurabilità e sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sportivo e contrastare la sedentarietà.

BUSTO ARSIZIO – Si avvicina il giorno della Babbo Run

Babbo Natale non è ancora partito, ma il traguardo si avvicina. Sono già oltre 50 gli iscritti alla Babbo Run, la corsa che si svolgerà a Busto Arsizio il 18 dicembre organizzata dalla Asd affiliata a Uisp Free Runners Team. Un ottimo risultato che fa pensare che la manifestazione sarà molto partecipata.

Le iscrizioni sono ancora in corso. I primi 150 iscritti potranno scegliere tra il pacco gara da 6 o da 10 euro. Il primo comprende solo il cappellino da Babbo Natale, il secondo il costume intero. Costume che naturalmente dovrà essere indossato durante la competizione, così da creare lo spettacolare effetto di un serpentone di Babbi Natale rincorrersi lungo il tracciato della gara.

Il percorso inizia in via Guerrini 40 e si snoda nel parco Alto Milanese. I primi a sfidarsi, alle 9.20, saranno i piccoli aiutanti di Babbo Natale, di età compresa tra 3 e 7 anni, che percorreranno un anello di 200 metri. Alle 9.45 ai nastri di partenza ci saranno adulti e famiglie che potranno scegliere tra due percorsi: un giro, pari a 4,4 chilometri. Due giri, per un totale di 8,8 chilometri. Pronti, partenza, al via il divertimento. Per informazioni: 339.5704539.

SPORT POINT – Costi e benefici della riforma del lavoro in ambito sportivo

“Il lavoro sportivo: costi e benefici della riforma” è il titolo dell’incontro online che si svolgerà oggi, mercoledì 7 dicembre dalle 18 alle 20, online, nell’ambito di Sport Point.

«La riforma del lavoro in ambito sportivo, prevista dal DL 36/2021, ha trovato una sua definizione puntuale con la pubblicazione del relativo “correttivo” all’inizio di novembre – spiega Paola Bacci, consulente del lavoro che condurrà l’incontro – Analizzeremo le diverse tipologie contrattuali possibili ed i relativi risvolti fiscali, previdenziali e assicurativi, proponendo un confronto tra i costi della loro gestione per le Asd/Ssd».

Sport Point é il progetto Uisp che mette a disposizione consulenze e risposte immediate per le esigenze di Asd e società sportive. Si tratta di un ciclo di incontri on line, tenuti sulla piattaforma zoom da esperti qualificati. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-consulenza-online.