Synergie seleziona operai, saldatori e gommisti

Offerte di lavoro

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Saldatore e assemblatore meccanico (anche senza esperienza)

Posizione

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno del reparto officina dell’azienda e si occuperà di

Costruzione e assemblaggio seguendo il disegno meccanico

Montaggio e smontaggio pezzi, gruppi e componenti meccaniche

Installazione e regolazione della macchina o dell’impianto

Verifica della conformità alle normative di sicurezza

saldatura

Requisiti

La figura ideala si presenterà in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza recente e pregressa maturata in attività di saldatura e assemblaggio

Gradita conoscenza dei macchinari CNC

Lettura del disegno

Se privi di esperienza viene richiesta una buona capacità di lettura del disegno tecnico meccanico e capacità di utilizzo di strumenti di officina come il calibro

Luogo di lavoro: Legnano e dintorni

Orario di lavoro: full time a giornata dal lunedì al venerdì

L’inserimento verrà valutato in base all’esperienza

Inviare la propria candidatura a legnano1@synergie-italia. it

Gommista, meccanico d’auto

Posizione

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto officina occupandosi di:

Preparazione veicoli

Cambio pneumatici

Gestione problematiche tecniche legate all’auto

Requisiti

Il candidato ideale è in possesso di:

Conoscenze meccanico, settore automobilistico

Buona manualità

Forte passione per il settore automotive

Luogo di lavoro: Cardano al Campo

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì

Si offre iniziale contratto in valutazione a seconda dell’esperienza

Inviare la propria candidatura a legnano1@synergie-italia. it

Operaio/a sabbiatore junior

Il/La candidato/a sarà inserito/a nel reparto di sabbiatura e si occuperà di sabbiatura metalli e di imballaggio fine linea; ricerchiamo una persona dinamica che si possa adattare a svolgere diversi compiti nell’arco della giornata, secondo le esigenze dell’azienda. Orario full time su giornata; iniziale contratto a tempo determinato con possibilità d’assunzione diretta in azienda.

Luogo di lavoro: zona Oggiona con Santo Stefano

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail sestocalende1@synergie-italia.it

operaio/a assemblaggio meccanico da banco

Le risorse selezionate verranno inserite all’interno di un contesto operativo e dinamico e svolgeranno, riferendo direttamente al proprio responsabile, attività di assemblaggio e montaggio di componentistica prevalentemente meccanica, mediante l’utilizzo dei classici strumenti da banco (trapano, cacciavite, avvitatore, brugole).

Luogo di lavoro: Cassano Magnago

Orario di lavoro: full time su giornata da lunedì a venerdì.

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail tradate1@synergie-italia.it

