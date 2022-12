Un piccolo dono sotto l’albero della Campagnola di Induno Olona per i bambini in ospedale

Un piccolo gesto per regalare un sorriso a un bambino che dovrà passare le feste di Natale in ospedale. L’idea è nata dall’incontrpo tra Matteo Da Broi della Trattoria pizzeria “La campagnola” di Induno Olona e la fondazione “Il Ponte del sorriso onlus”.

Il “regalo solidale” ideato è davvero semplice: basta acquistare un piccolo dono (deve essere nuovo), scrivere un bigliettino con un pensiero e lasciare il tutto sotto l’albero di Natale allestito nel locale, indicando sul pacchettino se si tratta di regalo per un maschio o una femmina e la fascia di età (i pazienti ricoverati hanno fino a 16 anni).

Qualche giorno prima di Natale Matteo consegnerà tutti i doni ai volontari del Ponte del Sorriso che li distribuiranno ai piccoli ricoverati all’ospedale Del Ponte di Varese.

«Abbiamo pensato per questo Natale di regalare un sorriso ai bambini che tutti i giorni affrontano battaglie difficili – spiega Matteo – Per questo abbiamo pensato di coinvolgere i nostri clienti e tutte le persone che vorranno aderire. Crediamo nella bontà d’animo delle persone e nell’unione che lega la comunità davanti a situazioni così delicate. Sono certo che regaleremo molti sorrisi a questi bambini».

“La campagnola” si trova a Induno Olona, in via Pavia 86. Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 345 6236127.