Valanga giallonera in Coppa Italia, i Mastini vincono 19-1

Vittoria larghissima nell’andata del primo turno di Coppa Italia per i Mastini: i gialloneri, opposti all’Agorà di Milano contro i padroni di casa degli Old Boys (formazione di categoria inferiore) hanno letteralmente dilagato: 19-1 il punteggio finale per la squadra di Claude Deveze.

Partita senza storia: in meno di 2′ Franchini e Raimondi hanno portato il Varese avanti 2-0 e a metà del primo terzo il punteggio era già ampio, 5-0 per i gialloneri ospiti. Al 19′ dopo otto reti dei Mastini è arrivato il gol della bandiera milanese firmato da La Notte, mentre nel secondo e terzo parziale i punteggi sono stati di 4-0 e 7-0.

Deveze ha alternato in porta i due goalies – prima Perla e poi Dalla Santa – e ha avuto in Franchini (4) e Piroso (3) gli uomini più prolifici. Sei i punti totali messi a segno da Vanetti, M. Borghi e dallo stesso “Pizzo” davanti a un buon numero di tifosi provenienti da Varese. Il ritorno alla Acinque Ice Arena è fissato per martedì 3 gennaio (20,30): il regolamento non tiene conto delle reti segnate e quindi per passare il turno i Mastini devono vincere di nuovo o pareggiare. Ma a giudicare da gara-1, per i gialloneri sarà una formalità.