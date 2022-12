Varesina e Caronnese senza gol ma arriva un punto a testa

Reduci da delle sconfitte, Varesina e Caronnese cercavano riscatto nei rispettivi impegni. Ne escono due 0-0 che valgono un punto ma non soddisfano appieno.

VARESINA – SONA 0-0

Un solo punto per la Varesina, che non riesce a sbloccare il momento poco positivo. Contro il Sona una gara equilibrata, con emozioni da entrambe le parti, ma alla fine ne esce uno 0-0 che lascia le fenici a rincorrere la zona playoff e i veneti ancora al penultimo posto. Alla fine in parità sono anche le migliori occasioni: al 35’ del primo tempo è il palo a respingere il colpo di testa di Arma, mentre al 6’ della ripresa la Varesina e Gasparri si vedono annullare un gol per fuorigioco.

VARESINA-SONA 0-0 (0-0)

Varesina: Baglieri, Lucentini, Zefi, Gasparri, Pozzi (dal 25′ st Schieppati), Malvestio (dal 16′ st Kate), Biaggi, Poesio, Orellana (dal 24′ st Pino), Ekuban, Gasparri. A disposizione: Santulli, Trenchev, Sberna, Marin, Donizetti, Clerici. All.: Spilli

Sona: Carnelos, Sylla, Hoxha, Ben Khalek, Petdji Tsila, Girma, Strechie, Perotta (dal 35′ st Khochtali), Varano (dal 25′ st Ciafardini), Arma, Frangella (dal 35′ st Oboe). A disposizione: Dal Bosco, Hysa, Cannalire, Vunturini, Ferretto, Gecchele. All.: Mezzetto

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme (Ambrosino e Vaglio Agnes)

Ammoniti: Bernardi (V), Lucentini (V), Poesio (V). Angoli: 7-7. Recupero: 0’+5′

PONTE SAN PIETRO – CARONNESE 0-0

Punto soffertissimo ma comunque importante per la Caronnese, che torna dal Legler di Ponte San Pietro con un pareggio prezioso. 0-0 il finale in terra bergamasca, anche se nel finale servono le super parate di Angelina per evitare un’ulteriore beffa. In classifica il punto raccolto non basta per guadagnare posizioni, anzi, la Real Calepina vittoriosa a Seregno nell’anticipo di sabato sorpassa a quota 14 e lascia la Caronnese al terzultimo posto, davanti solo a Sona e Breno.

PONTE SAN PIETRO-CARONNESE 0-0

PONTE SAN PIETRO (4-3-3): Mangiapoco; Baggi, Scaringi, Messina, Picozzi; Ruggeri, Selvatico, Albani (22’ st Rota); Ferreira Pinto, Longo (37’ st Valli), Capelli. A disp.: Salvalaggio, Salvi, Kritta, Cerini, Bertoli, Greco, Ardenghi. All.: Brognoli.

CARONNESE (4-4-2): Angelina; Pandini, Nossa, Scaglione, Cosentino; Gini, Tunesi, Cretti, Agello (25’ st Austoni); Piraccini (25’ st Galletti), Braidich. A disp.: Indelicato, Dipalma, Curci, Cerreto, Giardino, Lorenzoni, Duguet. All.: Moretti.

ARBITRO: Giordano di Collegno.

NOTE: giornata serena e fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Scaringi, Galletti, Valli. Angoli 10-3. Recupero 0’, 4’.

SERIE D GIRONE B – XV GIORNATA

Sabato 10 dicembre: Seregno – Real Calepina 2-3.

Domenica 11 dicembre: Alcione – Breno 2-1; Casatese – Desenzano 3-1; Folgore Caratese – Varese 1-2; Lumezzane – Brusaporto 4-2; Ponte San Pietro – Caronnese 0-0; Franciacorta – Arconatese 4-4; Varesina – Sona 0-0; Virtus CBG – Villa Valle 1-1.

CLASSIFICA: Lumezzane 36; Alcione 30, Casatese 27; Arconatese 26; Virtus CBG, Villa Valle 23; Brusaporto, Varesina, Franciacorta 22; Ponte San Pietro 21; Folgore Caratese 18; Varese 16; Seregno 15 (-2); Desenzano, Real Calepina 14; Caronnese 12; Sona 11; Breno 9.