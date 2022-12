E-Work Busto in trasferta a Cremona per confermare la crescita

Forte dei tre successi consecutivi, che hanno permesso di portare 8 punti nelle “casse” biancorosse, la E-Work Busto Arsizio si prepara alla “vicina” trasferta di Cremona per dare ulteriore solidità a una classifica che dopo tante settimane difficili ha iniziato a raddrizzarsi. Le Farfalle disputeranno l’ultimo match in programma nella 11a giornata, quello delle 20,30 di domenica 11, e proveranno a sbarrare la strada alle padrone di casa di Casalmaggiore.

Incontro dagli spunti interessanti quello del PalaRadi: le padrone di casa hanno sinora fatto meglio della Uyba (16 punti e 5 vittorie contro 11 e 4) pur avendo cambiato diverse pedine rispetto alla scorsa stagione. Nell’ultimo turno la TrasportiPesanti ha sbancato il PalaWanny in versione “Bisonte” per 3-1 e si affida all’asse americano formato dalla palleggiatrice Carlini e dalla schiacciatrice Frantti cui si aggiungono l’esperienza dell’opposto Bulgaro Nikolova e la qualità della azzatese Elena Perinelli.

Al centro i duelli saranno tra Olivotto e Zakchaiou da un lato e tra l’olandese Lohuis e Melandri dall’altro mentre le titolari sono completate dai liberi Zannoni – determinante il suo rientro per le fortune della Uyba – e De Bortoli. Sulla carta, insomma, un confronto che appare piuttosto equilibrato e che – al di là del rispetto dovuta alle avversarie – le biancorosse possono vincere a patto di mantenere alta la concentrazione e la fluidità di gioco che si è tornata a vedere nelle ultime partite.

«Casalmaggiore sta crescendo tanto e sta giocando benissimo – avvisa giustamente Rosamaria, l’arma più affilata a disposizione dell’attacco bustocco – anche giocare al Pala Radi non sarà semplice, ma come dico sempre guardiamo prima nel nostro campo. La TrasportiPesanti ha giocatrici forti e di esperienza, ma sarà molto importante il nostro atteggiamento che dovrà essere aggressivo come nelle ultime partite».

Trasportipesanti Casalmaggiore – E-Work Busto Arsizio Casalmaggiore: 1 Carlini, 2 Scola, 3 Perinelli, 4 Piva, 5 Frantti, 7 Lohuis, 9 Melandri, 10 Malual, 11 De Bortoli (L), 12 Braga, 14 Nikolova, 16 Mangani, 18 Sartori. All. Pistola.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

IL PROGRAMMA: Reale Mutua Fenera Chieri – Volley Bergamo (sabato, ore 18); Savino Del Bene Scandicci – Cuneo Granda S.Bernardo; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia; Cbf Balducci Hr Macerata – Wash4green Pinerolo; Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara; Trasportipesanti Casalmaggiore – E-Work Busto Arsizio; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze 3-1 (giocata il 23-11)

CLASSIFICA: Conegliano** 32; Milano 24; Scandicci 23; Novara 22; Chieri 21; Bergamo 17; Casalmaggiore 16; Firenze* 14; Cuneo 13; BUSTO ARSIZIO 11; Vallefoglia 9; Perugia 7; Macerata* 5; Pinerolo 2.