Il 2023 di Alessandro Covi inizia al Tour Down Under

Nel ciclismo globalizzato, il mese di gennaio è già “buono” per gareggiare anche perché l’emisfero australe consente di trovare un clima adatto alle competizioni. Partirà quindi dall’Australia il 2023 di Alessandro Covi, il corridore più quotato e importante del panorama ciclistico del Varesotto.

Il “Puma di Taino”, confermato per il quarto anno consecutivo nello squadrone della UAE Team Emirates, è iscritto al Tour Down Under, corsa a tappe inserita nel calendario del World Tour che prenderà il via martedì 17 gennaio da Adelaide per terminare domenica 22 sul Mount Lofty. Sei giornate di corsa (con prologo iniziale) nei quali “faranno la gamba” diversi grandi protagonisti del pedale internazionale come Bilbao, Hindley, Matthews, Thomas, Yates, Ewan o il veterano Froome.

La UAE dovrebbe lavorare per Jay Vine, australiano che si è messo in luce all’ultima Vuelta con due vittorie di tappa; oltre a Covi la squadra sarà formata dal belga Bax, dai neozelandesi Bennet, Fisher Black e Vink e dallo svizzero Hirschi. Come di consueto però, le gerarchie si faranno in corsa specie nelle squadre attrezzate come quella emiratina che sarà condotta dall’ammiraglia da Marco Marcato.

Da parte sua, Covi, giunge al via con una certa convinzione nei propri mezzi: «La preparazione è andata bene e sono concentrato sull’inizio della stagione che scatta martedì 17. Arrivo al Down Under con una buona forma e spero di poter fare bene all’interno della squadra» conferma il Puma a VareseNews.

Dopo le sei giornate di gara nell’Australia Meridionale – tutto il tour si sviluppa nella zona di Adelaide – Covi e i suoi compagni di squadra resteranno nei paraggi (relativi, viste le distanze) nel senso che parteciperanno anche a un criterium e alla successiva Cadel Evans Great Ocean, corsa in linea sempre del calendario World Tour dedicata all’ex campione del mondo che ha vissuto a lungo nel Varesotto. In quel caso si correrà a Geelong, la località nei pressi di Melbourne che ha ospitato i Mondiali 2010 che videro il trionfo, tra le donne di Giorgia Bronzini.