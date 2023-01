Adolescenza e fragilità, una serata per parlarne a Venegono Superiore

“Adolescenza e fragilità” è il tema di un incontro in programma nella serata di martedì 31 gennaio alle 21 nella sala consiliare del Comune di Venegono Superiore.

Intervengono Vincenzo Orlandino, candidato consigliere alle regionali per la Lombardia nella lista “Patto civico Majoprino presidente” e due esperti del settore educativo: Lelia Mazzotta Natale, docente e formatrice nell’area disagio e fragilità, e Luca Frusciello, pedagogista clinico specializzato in processi educativi e formativi.

Per chi non può essere presente in sala è possibile seguire l’incontro in diretta su Facebook a questo link