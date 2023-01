Avversari di alta classifica per Varesina e Caronnese

Quarta giornata di ritorno per il Girone B di Serie D con Varesina e Caronnese in cerca di punti per i rispettivi obiettivi. Domenica 29 gennaio ci saranno sfide contro formazioni di alta classifica per le due rossoblù: i ragazzi di mister Spilli andranno a Pero contro l’Arconatese terza mentre a Caronno Pertusella sarà in scena l’Alcione seconda.

ARCONATESE – VARESINA

Gara difficile per la Varesina, che dopo la vittoria casalinga ottenuta ai danni del Brusaporto, cerca continuità per risalire posizioni di classifica e tornare a contatto con la zona playoff. Allo stadio “Gianni Brera” di Pero – nuova casa degli oroblu – però si troverà di fronte un avversario molto temibile e capace di puntare in altissimo. I ragazzi di mister Marco Spilli dovranno cercare di sopperire al meglio alle importanti assenze del portiere Spadavecchia e di capitano Poesio per ottenere un risultato positivo e che farebbe tanto morale.

CARONNESE – ALCIONE

La Caronnese deve reagire in fretta anche perché, dopo il pareggio con rimonta subita in casa della Casatese, i ragazzi di mister Palo si sono ritrovati da soli sul fondo della classifica. Al “Comunale” di Caronno Pertusella ci sarà un avversario molto insidioso come l’Alcione, secondo in classifica e che spera ancora di impensierire la capolista Lumezzane. I rossoblù però non possono più perdere terreno e cercheranno di ottenere un risultato positivo per muovere la classifica ed evitare in un ulteriore passo falso.