Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: PER OGNI FINE…

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Finita la pacchia?

Finite le vacanze? Finite definitivamente le feste? Eh già…

Bentornati a scuola!

Eccoci di nuovo qua con la Monday Lesson!

Immaginiamo la vostra gioia, la vostra energia, il vostro entusiasmo nell’aver lasciato alle spalle questo periodo di feste per catapultarvi in questo nuovo inizio!

Per aiutarvi a superare questo traumatico momento (che anche noi abbiamo vissuto molte volte), abbiamo pensato di aiutarvi con una magica lezione!

Per iniziare vi ricordiamo che le cose buone devono finire perché abbiano inizio quelle migliori! Quando pensate che una cosa sia finita, in realtà è il momento in cui tutto ha inizio!

Solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può vivere con coraggio il nuovo inizio!

Lasciate perdere ciò che è finito, ora è il momento di sognare con tutto il vostro potere e il genio che possedete per vivere questo nuovo inizio!

E poi, non lamentatevi che sia finita perché tutto comincia quando meno te lo aspetti, in un attimo, in un giorno “qualunque” della vita!

E tatuatevi nella mente le parole che seguono:

“È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio”.

Luca&Simone!!

Non confondete il fischio d’ inizio della partita con quello dell’ultimo minuto!