Difesa da inventare per il Città di Varese

Il 2023 del Città di Varese non è iniziato bene sotto l’aspetto dei risultati, con un pareggio e tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, ma anche sotto l’aspetto delle assenze non si scherza.

In questo gennaio sono passati dall’infermeria, per motivi di varia natura, Gianluca Piccoli, Francesco Gazo, Roberto Candido, Gianluca Parpinel, Riccardo Scarpa, Nicolas Truosolo e Carlo Ferrario, ai quali si sono aggiunti nell’ultima settimana anche Andrea Malinverno e Filippo Boni, che hanno degli affaticamenti ma dovrebbero recuperare in tempo per domenica. Completamente ristabiliti Candido e Gazo, già titolari a Seregno, contro la Casatese potrebbero essere a disposizione anche Piccoli e Battistella, mentre per gli altri ci sarà da aspettare ancora.

Da valutare attentamente in ottica difesa la situazione di Boni, contando le squalifiche di Rossi – che ha ancora 3 giornate da scontare – e capitan Monticone, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Mister Luciano De Paola spera ovviamente di recuperare il centrale varesino, nel frattempo cerca soluzioni alternative. Una potrebbe essere l’arretramento al centro della difesa di Piccoli. Se in difesa ci sarà da inventarsi qualcosa, in attacco le soluzioni sono poche e quasi obbligate: Rossini si adatterà ancora a prima punta mentre alle sue spalle toccherà ancora a Candido il ruolo di suggeritore, con Pastore dirottato in fascia.

Nella linea a 3 di difesa, molto probabilmente una maglia da titolare sarà ancora sulle spalle del classe 2005 Christian Baldaro, che a Seregno ha ben figurato e anche in allenamento continua a rendere bene. L’innesto dei giovani dalla Juniores è uno dei pochi aspetti positivi di questo periodo negativo del Varese. Il centrocampista Pietro Settimo ha già dimostrato buone qualità in campo, così come il regista Andrea Casamassima. Anche l’attaccante Alessandro Ovalle ha avuto la sua chance a Lumezzane, seppur per pochi minuti a gara ampiamente archiviata per i bresciani, mentre Kosta Smalko ha esordito in Coppa Italia a Gorgonzola (leggi qui la sua storia).

Tornando all’attualità, per la gara di domenica si spera di recuperare almeno Malinverno e Boni, così da non dover schierare una difesa completamente sperimentale e avere qualche soluzione in più dalla panchina. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, intanto, chi ci crede, è libero di fare gli scongiuri.