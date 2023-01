Donna di 63 anni travolta in bici a Cuveglio

Incidente stradale con investimento di una ciclista a Cuveglio, a metà mattina di mercoledì 4 gennaio.

È successo in via Verdi, la strada che da Cuveglio mette a Cuvio, poco dopo le 10: sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza da Luino.

La donna, 63 anni, ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita: è stata trasferita in ospedale in “codice giallo”.