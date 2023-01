Due feriti in un incidente a Besnate sul raccordo A8-A26

Due feriti, per fortuna non gravi, sono da registrare in un incidente stradale avvenuto lunedì mattina, 9 gennaio, a Besnate nel tratto autostradale di raccordo A8-A26 nel tratto Besnate – Sesto Calende/Vergiate. L’incidente ha riguardato lo scontro fra due veicoli e il ferimento di altrettante persone: si tratta di due uomini, di 31 e 54 anni soccorso in codice verde dall’ambulanza. Sul posto la Polstrada.