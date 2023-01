Farmacie prese di mira dai ladri a Varese, Azzate e Buguggiate

I carabinieri della Compagnia di Varese e i colleghi della stazione di Azzate stanno eseguendo indagini sui colpi avvenuti nei giorni scorsi in alcune farmacie nell’hinterland della città in particolare a Varese, Buguggiate e nella stessa Azzate.

I furti con effrazione sono stati messi a segno tutti nell’ultimo periodo e sono ora al vaglio delle forze dell’ordine gli impianti di video sorveglianza dopo che i titolari delle farmacie hanno sporto denuncia. Il bottino dei colpi è spesso di poche centinaia di euro, ma i danni per i titolari delle farmacie spesso ingenti.

Colpi in serie per arraffare i pochi contanti presenti nei cassetti e poi scappare. I ladri entrano nelle farmacie attraverso finestre, serrande forzate e alzate quanto basta per fare entrare una persona raso terra, o attraverso tapparelle alzate: poi l’ingresso all’interno degli esercizi per rubare i fondi cassa.