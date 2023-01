Giorno della memoria, l’incontro a Induno Olona

Il Giorno della Memoria è un giorno dedicato al raccoglimento, un raccoglimento civico non solo per non dimenticare l’orrore e l’immane tragedia della Shoah durante gli anni bui del nazifascismo ma per prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. Per guidarci in questo percorso l’Amministrazione Comunale di Induno Olona e la locale sezione dell’ANPI invitano la cittadinanza ai seguenti incontri.

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 in Sala Bergamaschi l’incontro su “Memoria del passato, promessa e accesso al futuro“.

Interviene Michele Andreola Educatore presso il Museo statale di Auschwitz Birkenau Guida ufficiale del Museo Statale Auschwitz Birkenau.

Sabato 4 febbraio ore 16.00 Sala della Biblioteca di Induno Olona Ripartiamo dai diari di Etty Hillesum per conoscere più da vicino il Messaggio che ci ha lasciato questa giovane donna dal titolo “Essere presenti – In dialogo con Etty Hillesum”. Relatrice: Valentina Rinaldi – Formatrice- In questa giornata ricordiamo anche i nostri concittadini Emilio Comi e Giuseppe Sulmincio assassinati presso il campo di sterminio di Mauthausen”.