Incidente con ferito sulla provinciale a Travedona

Un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la sua auto attorno alle 6 . Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale 32 (via Europa) che porta da Cadrezzate in direzione della statale 629 Besozzo – Vergiate. L’uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica e sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L’ambulanza dell’Sos di Travedona ha trasportato il ferito in cidice giallo al pronto soccorso.