La Castellanzese aspetta il Gozzano

Domenica 29 gennaio la Castellanzese affronterà il Gozzano in un incontro di calcio che si giocherà alle 14.30 allo stadio Provasi. Il Gozzano si presenta come un avversario forte, con 35 punti raccolti finora (5 in più dei neroverdi) e una posizione in classifica in settima posizione. Nel girone d’andata hanno ottenuto 10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con un gol degno di nota realizzato dall’estremo difensore Alessandro Vagge durante la trasferta a Pont Donnaz.

Il mercato invernale ha regalato alcuni nuovi profili al Gozzano, come Ferrari, Marcalletti e Pallavicini, mentre sono usciti Kambo e Nicastri. Nel precedente incontro tra le due squadre, lo scorso 28 settembre, la Castellanzese è stata sconfitta per 1-0 al D’Albertas, con la sola rete segnata da Cigagna. Sarà una sfida emozionante per entrambe le squadre, con la Castellanzese che cercherà di vendicare la sconfitta precedente e il Gozzano che cercherà di mantenere la posizione in classifica.