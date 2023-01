La Uyba mette tre punti in tasca: battuta Firenze 3-0

Bella reazione della E-Work Busto Arsizio che nel primo match del 2023 si impone con un netto 3-0 sul Bisonte Firenze riscattando l’opaca conclusione dell’anno solare e l’esclusione dal tabellone della Coppa Italia.

La squadra di Musso non ha lasciato scampo alle toscane, affidate da pochi giorni al grande ex Carlo Parisi, accolto da tanti e meritati applausi in viale Gabardi. Il coach del Triplete proverà a far risalire in classifica le fiorentine ma nella notte bustocca i riflettori sono stati tutti per le padrone di casa che hanno chiuso i tre set lasciando alle avversarie rispettivamente a 20, 19 e di nuovo 20 punti.

Serata di gloria per Omoruyi, top scorer delle biancorosse a quota 16, ma anche per la cipriota Zakchaiou autrice di 13 punti mentre Rosamaria e Degradi hanno relativamente riposato il braccio. Il Bisonte ha lavorato bene a muro (10, contro gli 8 delle Farfalle) ma ha avuto nella sola Herbots, altra ex di turno, la necessaria costanza in attacco.

«Non potevamo iniziare meglio il nuovo anno – ha detto Giorgia Zannoni nel dopo partita – Questa gara ci serviva per cancellare quella di Monza e ripartire da quanto di buono stavamo facendo. In campo ho guardato poco il punteggio perché avevo la sensazione che le cose andassero sempre per il verso giusto: abbiamo aggredito da subito, ci siamo messe sopra e ci siamo divertite, sviluppando il nostro gioco in modo sereno».

Al termine del match le Farfalle hanno dovuto fare la valigia: martedì 10 saranno infatti in campo a Maribor per l’andata degli ottavi di finale di CEV Cup contro le slovene del Nova KBM Branik. Primo servizio alle ore 18.